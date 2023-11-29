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Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023
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00:15 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/korabl-1912512253.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023
Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-23" в среду отстыкуется от Международной космической станции, в составе которой провел полгода, и будет затоплен в несудоходном... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:15
2023-11-29T00:15
тихий океан
веллингтон (город)
новая зеландия
олег кононенко
николай чуб
андреас могенсен
роскосмос
центр управления полетами
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" в среду отстыкуется от Международной космической станции, в составе которой провел полгода, и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил ранее "Роскосмос". Как ранее отметили в госкорпорации, в период с 24 по 26 ноября российские космонавты подготовили грузовой корабль "Прогресс МС-23" к расстыковке от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября. Тогда российские члены экипажа уложили на корабле удаляемое оборудование, провели монтаж стыковочного механизма, продувку и вакуумирование заправочных устройств горючего и окислителя. В пресс-службе "Роскосмоса" рассказали журналистам, что расстыковка планируется в 10.55 мск. Двигатель "Прогресса МС-23" будет включен на торможение в 14.02 мск, после чего корабль сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится. "По расчетам специалистов Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в "Роскосмос"), несгоревшие элементы его конструкции упадут в 14.43 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 2320 километров от города Веллингтон (Новая Зеландия)", - уточнили в госкорпорации. "Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая 2023 года на ракете "Союз-2.1а", он доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он сейчас пристыкован, займет следующий корабль "Прогресс МС-25". Его старт намечен на 1 декабря, стыковка - на 3 декабря. Сейчас на станции работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О"Хара, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавта Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html
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тихий океан, веллингтон (город), новая зеландия, олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен, роскосмос, центр управления полетами, наса
Тихий океан, Веллингтон (город), Новая Зеландия, Олег Кононенко, Николай Чуб, Андреас Могенсен, Роскосмос, Центр управления полетами, НАСА
Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

"Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в несудоходном районе Тихого океана

© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевГрузовой корабль "Прогресс МС-08"
Грузовой корабль Прогресс МС-08 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Грузовой корабль "Прогресс МС-08". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" в среду отстыкуется от Международной космической станции, в составе которой провел полгода, и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил ранее "Роскосмос".
Как ранее отметили в госкорпорации, в период с 24 по 26 ноября российские космонавты подготовили грузовой корабль "Прогресс МС-23" к расстыковке от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября.
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Тогда российские члены экипажа уложили на корабле удаляемое оборудование, провели монтаж стыковочного механизма, продувку и вакуумирование заправочных устройств горючего и окислителя.
В пресс-службе "Роскосмоса" рассказали журналистам, что расстыковка планируется в 10.55 мск. Двигатель "Прогресса МС-23" будет включен на торможение в 14.02 мск, после чего корабль сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится.
"По расчетам специалистов Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в "Роскосмос"), несгоревшие элементы его конструкции упадут в 14.43 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 2320 километров от города Веллингтон (Новая Зеландия)", - уточнили в госкорпорации.
"Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая 2023 года на ракете "Союз-2.1а", он доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он сейчас пристыкован, займет следующий корабль "Прогресс МС-25". Его старт намечен на 1 декабря, стыковка - на 3 декабря.
Сейчас на станции работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О"Хара, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавта Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава.
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Тихий океанВеллингтон (город)Новая ЗеландияОлег КононенкоНиколай ЧубАндреас МогенсенРоскосмосЦентр управления полетамиНАСА
 
 
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