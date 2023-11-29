https://ria.ru/20231129/korabl-1912512253.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" в среду отстыкуется от Международной космической станции, в составе которой провел полгода, и будет затоплен в несудоходном... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:15

2023-11-29T00:15

2023-11-29T00:15

тихий океан

веллингтон (город)

новая зеландия

олег кононенко

николай чуб

андреас могенсен

роскосмос

центр управления полетами

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" в среду отстыкуется от Международной космической станции, в составе которой провел полгода, и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил ранее "Роскосмос". Как ранее отметили в госкорпорации, в период с 24 по 26 ноября российские космонавты подготовили грузовой корабль "Прогресс МС-23" к расстыковке от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября. Тогда российские члены экипажа уложили на корабле удаляемое оборудование, провели монтаж стыковочного механизма, продувку и вакуумирование заправочных устройств горючего и окислителя. В пресс-службе "Роскосмоса" рассказали журналистам, что расстыковка планируется в 10.55 мск. Двигатель "Прогресса МС-23" будет включен на торможение в 14.02 мск, после чего корабль сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится. "По расчетам специалистов Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в "Роскосмос"), несгоревшие элементы его конструкции упадут в 14.43 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 2320 километров от города Веллингтон (Новая Зеландия)", - уточнили в госкорпорации. "Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая 2023 года на ракете "Союз-2.1а", он доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он сейчас пристыкован, займет следующий корабль "Прогресс МС-25". Его старт намечен на 1 декабря, стыковка - на 3 декабря. Сейчас на станции работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О"Хара, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавта Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава.

https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html

https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

тихий океан

веллингтон (город)

новая зеландия

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тихий океан, веллингтон (город), новая зеландия, олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен, роскосмос, центр управления полетами, наса