https://ria.ru/20231129/konvertoplan-1912592772.html

В Японии около места крушения конвертоплана США обнаружили трех человек

В Японии около места крушения конвертоплана США обнаружили трех человек - РИА Новости, 29.11.2023

В Японии около места крушения конвертоплана США обнаружили трех человек

Около места крушения конвертоплана США Osprey на юге Японии рыбаки с нескольких находившихся поблизости судов обнаружили трех человек, их состояние уточняется,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:05

2023-11-29T12:05

2023-11-29T13:59

в мире

кагосима (префектура)

сша

япония

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ТОКИО, 29 ноя - РИА Новости. Около места крушения конвертоплана США Osprey на юге Японии рыбаки с нескольких находившихся поблизости судов обнаружили трех человек, их состояние уточняется, передает телеканал NHK. Занимавшиеся промыслом недалеко от места крушения конвертоплана рыболовецкие суда направились к месту на поиски и обнаружили трех человек. В то же время агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море сообщает, что около места крушения была обнаружена спасательная лодка и мужчина, он без сознания. Является ли он одним из трех, о которых сообщили рыбаки, неизвестно. Ранее сообщалось, что американский конвертоплан Osprey упал в море в районе японской префектуры Кагосима, на борту находились восемь человек. Уточняется, что это был конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Екота в Токио. Конвертоплан вылетел с базы США Ивакуни в префектуре Ямагути и направлялся на американскую базу Кадэна на Окинаве.Крушение произошло в 2-4 километрах от берега острова Якусима префектуры Кагосима. Стало известно, что он пропал с радаров в 14-40 (8-40 МСК), сообщение в службу безопасности на море о крушении поступило через 5 минут, в 14-45 (8-45 МСК). Конвертоплан вылетел с базы США Ивакуни в префектуре Ямагути и направлялся на американскую базу Кадэна на Окинаве. Служба безопасности на море Японии сообщила, что обнаружила с воздуха, предположительно, обломки конвертоплана. Людей поблизости не видно. На поиски направлены также и силы самообороны Японии. Стало известно также, что незадолго до крушения из аэропорта Кагосима в аэропорт Якусима поступил запрос о разрешении на экстренную посадку. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя.

https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html

https://ria.ru/20230827/vertolet-1892478835.html

кагосима (префектура)

сша

япония

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в мире, кагосима (префектура), сша, япония