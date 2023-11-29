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В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой - РИА Новости, 29.11.2023
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04:24 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kontrabanda-1912522749.html
В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой
В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в тайнике на судне, прибывшем из Японии, контрабанду сигарет, одежды и биологически активных добавок на общую... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:24
2023-11-29T04:24
япония
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в тайнике на судне, прибывшем из Японии, контрабанду сигарет, одежды и биологически активных добавок на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщает таможня. "При обследовании морского судна, прибывшего из Японии, сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, БАДы, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость контрабанды составила 5 миллионов рублей. Товары изъяты. Проводится экспертиза, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о контрабанде табачных изделий в крупном размере и о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников. Товары обратят в пользу государства.
https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html
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япония, происшествия
Япония, Происшествия
В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой

В Приморье на прибывшем из Японии судне нашли крупную контрабанду сигарет и БАД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в тайнике на судне, прибывшем из Японии, контрабанду сигарет, одежды и биологически активных добавок на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщает таможня.
«
"При обследовании морского судна, прибывшего из Японии, сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, БАДы, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость контрабанды составила 5 миллионов рублей.
Товары изъяты. Проводится экспертиза, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о контрабанде табачных изделий в крупном размере и о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников.
Товары обратят в пользу государства.
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