https://ria.ru/20231129/kontrabanda-1912522749.html

В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой

В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморье на прибывшем из Японии судне обнаружили тайник с контрабандой

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в тайнике на судне, прибывшем из Японии, контрабанду сигарет, одежды и биологически активных добавок на общую... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:24

2023-11-29T04:24

2023-11-29T04:24

япония

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в тайнике на судне, прибывшем из Японии, контрабанду сигарет, одежды и биологически активных добавок на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщает таможня. "При обследовании морского судна, прибывшего из Японии, сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, БАДы, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость контрабанды составила 5 миллионов рублей. Товары изъяты. Проводится экспертиза, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о контрабанде табачных изделий в крупном размере и о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников. Товары обратят в пользу государства.

https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html

япония

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япония, происшествия