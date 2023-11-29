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ВС России хорошо продвинулись на западе Клещеевки, заявил Алаудинов - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 29.11.2023 (обновлено: 01:18 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/klescheevka-1912515416.html
ВС России хорошо продвинулись на западе Клещеевки, заявил Алаудинов
ВС России хорошо продвинулись на западе Клещеевки, заявил Алаудинов - РИА Новости, 29.11.2023
ВС России хорошо продвинулись на западе Клещеевки, заявил Алаудинов
Российские войска за последнюю неделю хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:10
2023-11-29T01:18
специальная военная операция на украине
клещеевка
ростовская область
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Российские войска за последнюю неделю хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов."Западная окраина Клещеевки – там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идем достаточно хорошо, берем пленных. Очень много уничтоженного противника, противник потихоньку начинает сыпаться", – сказал он в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области.Минобороны России сообщало во вторник, что группировка "Юг" за сутки на донецком направлении заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, отразив три атаки противника. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки, всего на этом направлении противник потерял до 135 военных.
https://ria.ru/20231129/alaudinov-1912514159.html
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клещеевка, ростовская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Ростовская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
ВС России хорошо продвинулись на западе Клещеевки, заявил Алаудинов

Алаудинов: российские войска хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Российские войска за последнюю неделю хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов.
«
"Западная окраина Клещеевки – там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идем достаточно хорошо, берем пленных. Очень много уничтоженного противника, противник потихоньку начинает сыпаться", – сказал он в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области.
Минобороны России сообщало во вторник, что группировка "Юг" за сутки на донецком направлении заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, отразив три атаки противника. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки, всего на этом направлении противник потерял до 135 военных.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных
00:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаРостовская областьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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