https://ria.ru/20231129/klaster_bim-1912633350.html
Губернатор Воскресенский рассказал, как возникла идея создания кластера БИМ
Губернатор Воскресенский рассказал, как возникла идея создания кластера БИМ - РИА Новости, 29.11.2023
Губернатор Воскресенский рассказал, как возникла идея создания кластера БИМ
Идея создания нового научно-образовательного пространства БИМ в Иванове родилась совместно с президентом России Владимиром Путиным, когда он посещал регион в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:56
2023-11-29T13:56
2023-11-29T13:56
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893160449_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_ae3532f5176369b61ed1412c873186fd.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея создания нового научно-образовательного пространства БИМ в Иванове родилась совместно с президентом России Владимиром Путиным, когда он посещал регион в 2020 году, сообщил журналистам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он уточнил, что сейчас на территории региона функционируют шесть вузов. "И вот возникла идея на базе этих вузов существенно усилить исследовательскую часть (я сейчас скажу почему) и, действительно, создать кампус мирового уровня. Чем он уникален? Вы знаете, что в России было несколько конкурсов на кампусы мирового уровня. Ряд регионов победили. Наш уникален следующим. Он будет создан в стенах Большой Ивановской мануфактуры, находящейся в самом-самом центре города. То есть это сердце города. Я думаю, что это будет, наверное, единственный город, уж в Центральной России точно, главной достопримечательностью которого будет объект высшего образования", - отметил Воскресенский. Он добавил, что БИМ - историческое здание, благодаря которому когда-то село Иваново Шуйского уезда стало городом. "Вот там будет создан кампус. В 2020 году у нас был в гостях Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мы туда с ним ездили, на этот объект. Честно говоря, эта идея родилась совместно", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231128/plavanie-1912491551.html
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея создания нового научно-образовательного пространства БИМ в Иванове родилась совместно с президентом России Владимиром Путиным, когда он посещал регион в 2020 году, сообщил журналистам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Он уточнил, что сейчас на территории региона функционируют шесть вузов.
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"И вот возникла идея на базе этих вузов существенно усилить исследовательскую часть (я сейчас скажу почему) и, действительно, создать кампус мирового уровня. Чем он уникален? Вы знаете, что в России было несколько конкурсов на кампусы мирового уровня. Ряд регионов победили. Наш уникален следующим. Он будет создан в стенах Большой Ивановской мануфактуры, находящейся в самом-самом центре города. То есть это сердце города. Я думаю, что это будет, наверное, единственный город, уж в Центральной России точно, главной достопримечательностью которого будет объект высшего образования", - отметил Воскресенский.
Он добавил, что БИМ - историческое здание, благодаря которому когда-то село Иваново
Шуйского уезда стало городом.
"Вот там будет создан кампус. В 2020 году у нас был в гостях Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мы туда с ним ездили, на этот объект. Честно говоря, эта идея родилась совместно", - подчеркнул губернатор.