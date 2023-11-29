https://ria.ru/20231129/kirkorov-1912770508.html

Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо

Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо - РИА Новости, 29.11.2023

Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо

Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:41

2023-11-29T22:41

2023-11-29T23:55

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на безымянном пальце артиста заметили кольцо.Народный артист России, который в этом году стал ведущим церемонии, появился на красной дорожке в строгом костюме с абстрактным принтом. Король отечественной поп-сцены как всегда выглядел эффектно и статно. Но все внимание зрителей и прессы привлекло роскошное золотое украшение с бриллиантами. В нем же артист позже вышел на сцену, чтобы поприветствовать публику и объявить лауреатов. На вопрос журналистов о том, действительно ли, что скоро исполнитель объявит о свадьбе, Киркоров ответил, что все, что с ним связано — "все — правда". Король российской поп-сцены уже давно намекает на то, что его сердце несвободно. Однако имя второй половины тщательно скрывает, а с журналистами говорит загадками.По некоторым данным, избранница артиста — продюсер Татьяна Тур. С ней Филипп Киркоров недавно посетил премьеру комедии "Тёща" в Москве. Однако сам певец информацию об их отношениях официально не подтвердил. Филипп Киркоров был женат один раз. С 1994 по 2005 годы он состоял в браке с народной артисткой России Аллой Пугачевой.

https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, знаменитости, слухи, россия, алла пугачева