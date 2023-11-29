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Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
22:41 29.11.2023 (обновлено: 23:55 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/kirkorov-1912770508.html
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо - РИА Новости, 29.11.2023
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:41
2023-11-29T23:55
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на безымянном пальце артиста заметили кольцо.Народный артист России, который в этом году стал ведущим церемонии, появился на красной дорожке в строгом костюме с абстрактным принтом. Король отечественной поп-сцены как всегда выглядел эффектно и статно. Но все внимание зрителей и прессы привлекло роскошное золотое украшение с бриллиантами. В нем же артист позже вышел на сцену, чтобы поприветствовать публику и объявить лауреатов. На вопрос журналистов о том, действительно ли, что скоро исполнитель объявит о свадьбе, Киркоров ответил, что все, что с ним связано — "все — правда". Король российской поп-сцены уже давно намекает на то, что его сердце несвободно. Однако имя второй половины тщательно скрывает, а с журналистами говорит загадками.По некоторым данным, избранница артиста — продюсер Татьяна Тур. С ней Филипп Киркоров недавно посетил премьеру комедии "Тёща" в Москве. Однако сам певец информацию об их отношениях официально не подтвердил. Филипп Киркоров был женат один раз. С 1994 по 2005 годы он состоял в браке с народной артисткой России Аллой Пугачевой.
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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, знаменитости, слухи, россия, алла пугачева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Знаменитости, слухи, Россия, Алла Пугачева
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо

Киркоров пришел на церемонию "Золотой Граммофон" с кольцом на безымянном пальце

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкXXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на безымянном пальце артиста заметили кольцо.
© Сообщество ВКонтакте "Русское радио" Кадр трансляции XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Кадр трансляции XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© Сообщество ВКонтакте "Русское радио"
Кадр трансляции XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Народный артист России, который в этом году стал ведущим церемонии, появился на красной дорожке в строгом костюме с абстрактным принтом. Король отечественной поп-сцены как всегда выглядел эффектно и статно.
Но все внимание зрителей и прессы привлекло роскошное золотое украшение с бриллиантами. В нем же артист позже вышел на сцену, чтобы поприветствовать публику и объявить лауреатов.
На вопрос журналистов о том, действительно ли, что скоро исполнитель объявит о свадьбе, Киркоров ответил, что все, что с ним связано — "все — правда".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Тёща" режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Тёща" режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Король российской поп-сцены уже давно намекает на то, что его сердце несвободно. Однако имя второй половины тщательно скрывает, а с журналистами говорит загадками.
По некоторым данным, избранница артиста — продюсер Татьяна Тур. С ней Филипп Киркоров недавно посетил премьеру комедии "Тёща" в Москве. Однако сам певец информацию об их отношениях официально не подтвердил.
Филипп Киркоров был женат один раз. С 1994 по 2005 годы он состоял в браке с народной артисткой России Аллой Пугачевой.
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
13 апреля, 11:24
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровЗнаменитостислухиРоссияАлла Пугачева
 
 
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