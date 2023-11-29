https://ria.ru/20231129/kirkorov-1912770508.html
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо - РИА Новости, 29.11.2023
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:41
2023-11-29T22:41
2023-11-29T23:55
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на безымянном пальце артиста заметили кольцо.Народный артист России, который в этом году стал ведущим церемонии, появился на красной дорожке в строгом костюме с абстрактным принтом. Король отечественной поп-сцены как всегда выглядел эффектно и статно. Но все внимание зрителей и прессы привлекло роскошное золотое украшение с бриллиантами. В нем же артист позже вышел на сцену, чтобы поприветствовать публику и объявить лауреатов. На вопрос журналистов о том, действительно ли, что скоро исполнитель объявит о свадьбе, Киркоров ответил, что все, что с ним связано — "все — правда". Король российской поп-сцены уже давно намекает на то, что его сердце несвободно. Однако имя второй половины тщательно скрывает, а с журналистами говорит загадками.По некоторым данным, избранница артиста — продюсер Татьяна Тур. С ней Филипп Киркоров недавно посетил премьеру комедии "Тёща" в Москве. Однако сам певец информацию об их отношениях официально не подтвердил. Филипп Киркоров был женат один раз. С 1994 по 2005 годы он состоял в браке с народной артисткой России Аллой Пугачевой.
https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, знаменитости, слухи, россия, алла пугачева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Знаменитости, слухи, Россия, Алла Пугачева
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
Киркоров пришел на церемонию "Золотой Граммофон" с кольцом на безымянном пальце
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников и представителей СМИ, что женился во второй раз, когда на церемонии награждения премией "Золотой Граммофон" на безымянном пальце артиста заметили кольцо.
Народный артист России, который в этом году стал ведущим церемонии, появился на красной дорожке в строгом костюме с абстрактным принтом. Король отечественной поп-сцены как всегда выглядел эффектно и статно.
Но все внимание зрителей и прессы привлекло роскошное золотое украшение с бриллиантами. В нем же артист позже вышел на сцену, чтобы поприветствовать публику и объявить лауреатов.
На вопрос журналистов о том, действительно ли, что скоро исполнитель объявит о свадьбе, Киркоров ответил, что все, что с ним связано — "все — правда".
Король российской поп-сцены уже давно намекает на то, что его сердце несвободно. Однако имя второй половины тщательно скрывает, а с журналистами говорит загадками.
По некоторым данным, избранница артиста — продюсер Татьяна Тур. С ней Филипп Киркоров недавно посетил премьеру комедии "Тёща" в Москве. Однако сам певец информацию об их отношениях официально не подтвердил.
Филипп Киркоров был женат один раз. С 1994 по 2005 годы он состоял в браке с народной артисткой России Аллой Пугачевой.
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник