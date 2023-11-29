https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html

Путин высказался о развитии малотоннажной химии

Путин высказался о развитии малотоннажной химии - РИА Новости, 29.11.2023

Путин высказался о развитии малотоннажной химии

Российские власти будут кооперироваться с партнерами и действовать самостоятельно для развития малотоннажной химии, это является одним из приоритетов, поскольку РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:26

2023-11-29T20:26

2023-11-29T20:26

россия

владимир путин

экономика

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Российские власти будут кооперироваться с партнерами и действовать самостоятельно для развития малотоннажной химии, это является одним из приоритетов, поскольку имеет и экономический смысл, и является вопросом безопасности страны и технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Во время мероприятия старший научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Вера Виль заявила, что действующие меры поддержки малотоннажной химии в РФ вселяют оптимизм, но попросила и дальше стимулировать прикладные проекты в данной сфере. "Для нас это чрезвычайно важно, там, где можно, мы будем кооперироваться с добросовестными партнерами, а там, где необходимо, будем обязательно действовать самостоятельно и развивать", - ответил Путин. Он заметил, что в бюджет РФ заложены определенные средства для развития малотоннажной химии. "Все это будет исполняться, поскольку это имеет и экономический смысл, и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Все это будет исполняться. У нас в программах все есть, ничего мы не секвестировали, количество заложенных средств никуда не делось. Это является одним из приоритетов правительства, потому что по целому ряду направлений без товаров малой химии просто не обойтись", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231122/putin-1911148266.html

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россия, владимир путин, экономика