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Путин высказался о развитии малотоннажной химии - РИА Новости, 29.11.2023
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20:26 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html
Путин высказался о развитии малотоннажной химии
Путин высказался о развитии малотоннажной химии - РИА Новости, 29.11.2023
Путин высказался о развитии малотоннажной химии
Российские власти будут кооперироваться с партнерами и действовать самостоятельно для развития малотоннажной химии, это является одним из приоритетов, поскольку РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:26
2023-11-29T20:26
россия
владимир путин
экономика
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Российские власти будут кооперироваться с партнерами и действовать самостоятельно для развития малотоннажной химии, это является одним из приоритетов, поскольку имеет и экономический смысл, и является вопросом безопасности страны и технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Во время мероприятия старший научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Вера Виль заявила, что действующие меры поддержки малотоннажной химии в РФ вселяют оптимизм, но попросила и дальше стимулировать прикладные проекты в данной сфере. "Для нас это чрезвычайно важно, там, где можно, мы будем кооперироваться с добросовестными партнерами, а там, где необходимо, будем обязательно действовать самостоятельно и развивать", - ответил Путин. Он заметил, что в бюджет РФ заложены определенные средства для развития малотоннажной химии. "Все это будет исполняться, поскольку это имеет и экономический смысл, и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Все это будет исполняться. У нас в программах все есть, ничего мы не секвестировали, количество заложенных средств никуда не делось. Это является одним из приоритетов правительства, потому что по целому ряду направлений без товаров малой химии просто не обойтись", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231122/putin-1911148266.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о развитии малотоннажной химии

Путин назвал развитие малотоннажной химии одним из приоритетов правительства

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Российские власти будут кооперироваться с партнерами и действовать самостоятельно для развития малотоннажной химии, это является одним из приоритетов, поскольку имеет и экономический смысл, и является вопросом безопасности страны и технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Во время мероприятия старший научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Вера Виль заявила, что действующие меры поддержки малотоннажной химии в РФ вселяют оптимизм, но попросила и дальше стимулировать прикладные проекты в данной сфере.
"Для нас это чрезвычайно важно, там, где можно, мы будем кооперироваться с добросовестными партнерами, а там, где необходимо, будем обязательно действовать самостоятельно и развивать", - ответил Путин.
Он заметил, что в бюджет РФ заложены определенные средства для развития малотоннажной химии.
"Все это будет исполняться, поскольку это имеет и экономический смысл, и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Все это будет исполняться. У нас в программах все есть, ничего мы не секвестировали, количество заложенных средств никуда не делось. Это является одним из приоритетов правительства, потому что по целому ряду направлений без товаров малой химии просто не обойтись", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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