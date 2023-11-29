https://ria.ru/20231129/khamas-1912678762.html
ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу
ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу - РИА Новости, 29.11.2023
ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу
Палестинское движения ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление израильской армии на Западном берегу реки Иордан в ответ на рейды Армии обороны... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:08
2023-11-29T16:08
2023-11-29T16:08
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ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Палестинское движения ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление израильской армии на Западном берегу реки Иордан в ответ на рейды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в заявлении организации. В палестинском движении назвали прошедшие в ночь на среду рейды израильских силовиков на Западном берегу "жестоким продолжением нацистской агрессии против палестинского народа". "Мы призываем массы нашего народа, нашу революционную молодежь и бригады сопротивления на всем оккупированном Западном берегу усилить все формы сопротивления оккупационной армии и толпам ее поселенцев в продолжение битвы "Потоп Аль-Акса", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале. Израильские войска в ночь на среду провели очередные рейды на Западном берегу с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска штурмовали лагерь беженцев "Джалазун" к северу от Рамаллы, лагерь "Аскар" к востоку от Наблуса, также силы Израиля вторглись в лагеря Айн-Султан и Акбат-Джабер в городе Иерихон. Наибольшая напряженность сохраняется в городе Дженин. Здесь в ходе израильских рейдов, по данным минздрава Палестины погибли двое подростков. В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время, как предполагается, рейда в Дженине. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, катар, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу
ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление ЦАХАЛ на Западном берегу
ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Палестинское движения ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление израильской армии на Западном берегу реки Иордан в ответ на рейды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в заявлении организации.
В палестинском движении назвали прошедшие в ночь на среду рейды израильских силовиков на Западном берегу "жестоким продолжением нацистской агрессии против палестинского народа".
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
"Мы призываем массы нашего народа, нашу революционную молодежь и бригады сопротивления на всем оккупированном Западном берегу усилить все формы сопротивления оккупационной армии и толпам ее поселенцев в продолжение битвы "Потоп Аль-Акса", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.
Израильские войска в ночь на среду провели очередные рейды на Западном берегу с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска штурмовали лагерь беженцев "Джалазун" к северу от Рамаллы
, лагерь "Аскар" к востоку от Наблуса
, также силы Израиля
вторглись в лагеря Айн-Султан и Акбат-Джабер в городе Иерихон
.
Наибольшая напряженность сохраняется в городе Дженин. Здесь в ходе израильских рейдов, по данным минздрава Палестины
погибли двое подростков.
США боятся перемирия в Газе
В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время, как предполагается, рейда в Дженине.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара
и Египта
договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США
и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.