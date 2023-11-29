https://ria.ru/20231129/khamas-1912678762.html

ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу

ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу - РИА Новости, 29.11.2023

ХАМАС призвало сторонников усилить сопротивление Израилю на Западном берегу

Палестинское движения ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление израильской армии на Западном берегу реки Иордан в ответ на рейды Армии обороны... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:08

2023-11-29T16:08

2023-11-29T16:08

в мире

израиль

катар

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882130435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23590a94aca4352751e61bed98569bfd.jpg

ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Палестинское движения ХАМАС призвало своих сторонников усилить сопротивление израильской армии на Западном берегу реки Иордан в ответ на рейды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в заявлении организации. В палестинском движении назвали прошедшие в ночь на среду рейды израильских силовиков на Западном берегу "жестоким продолжением нацистской агрессии против палестинского народа". "Мы призываем массы нашего народа, нашу революционную молодежь и бригады сопротивления на всем оккупированном Западном берегу усилить все формы сопротивления оккупационной армии и толпам ее поселенцев в продолжение битвы "Потоп Аль-Акса", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале. Израильские войска в ночь на среду провели очередные рейды на Западном берегу с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска штурмовали лагерь беженцев "Джалазун" к северу от Рамаллы, лагерь "Аскар" к востоку от Наблуса, также силы Израиля вторглись в лагеря Айн-Султан и Акбат-Джабер в городе Иерихон. Наибольшая напряженность сохраняется в городе Дженин. Здесь в ходе израильских рейдов, по данным минздрава Палестины погибли двое подростков. В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время, как предполагается, рейда в Дженине. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году