https://ria.ru/20231129/khakery-1912758022.html

Хакеры взломали сайт администрации Донецка и внесли фейки о Кадырове

Хакеры взломали сайт администрации Донецка и внесли фейки о Кадырове - РИА Новости, 29.11.2023

Хакеры взломали сайт администрации Донецка и внесли фейки о Кадырове

Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что хакеры взломали сайт администрации города, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:33

2023-11-29T20:33

2023-11-29T20:33

донецк

алексей кулемзин (донецк)

адам кадыров

рамзан кадыров

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что хакеры взломали сайт администрации города, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания "Почетного гражданина города Донецка". "Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", - написал Кулемзин. Ранее на сайте администрации Донецка было опубликовано распоряжение его главы о присвоении шестнадцатилетнему Адаму Кадырову звания "Почетного гражданина города", а сам Кадыров был внесен в список в соответствующем разделе сайта. Позже фейковое распоряжение было удалено.

https://ria.ru/20231125/khaker-1911810485.html

донецк

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