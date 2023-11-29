https://ria.ru/20231129/khadid-1912662416.html

Хадид извинилась за обвинения Израиля в преступлениях против детей в Газе

Хадид извинилась за обвинения Израиля в преступлениях против детей в Газе - РИА Новости, 29.11.2023

Хадид извинилась за обвинения Израиля в преступлениях против детей в Газе

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид принесла извинения за свое высказывание, в котором обвиняла Израиль в совершении преступлений... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:17

2023-11-29T15:17

2023-11-29T15:17

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид принесла извинения за свое высказывание, в котором обвиняла Израиль в совершении преступлений против палестинских детей задолго до эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября. Как сообщало издание New York Post, ранее модель выложила в соцсетях сообщение, где обвиняла Израиль в похищениях, пытках и изнасилованиях палестинских детей, а также заявляла, что Израиль – "единственная страна, удерживающая детей в качестве военнопленных". Позднее она удалила это заявление. "Я хотела обратить внимание на то, как власти Израиля подрывают нормы международного права. В этом случае я пыталась выделить, что палестинские дети, которых арестовывает Армия обороны Израиля, часто не получают тех прав, которые есть у израильских детей, обвиняемых в совершении аналогичных преступлений. К сожалению, я использовала плохой пример, чтобы подчеркнуть это, и сожалею об этом", - написала она в соцсетях. В то же время Хадид заявила, что международные правозащитные организации имеют данные о систематическом нарушении прав палестинцев правительством Израиля. Она добавила, что эти события, в частности, имеют отношение к ее семье, которая была вынуждена покинуть Палестину в конце 40-х годов ХХ века. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, палестина, владимир путин, россия, джиджи хадид, хамас, оон