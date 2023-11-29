https://ria.ru/20231129/katok-1912763312.html

ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве

ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве - РИА Новости, 29.11.2023

ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве

Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023

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татьяна навка

петр чернышев

камила валиева

гум

анна щербакова

виктория синицина

никита кацалапов

москва

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. В этом году ему исполняется 18 лет. На открытии гостям представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". "Мы уже многие годы показываем здесь, на открытии катка, маленькие фрагменты наших сказок, и, конечно, для нас это огромная честь и радость, счастье… Я считаю, что у нас получилась озорная, веселая и красивая сказка", — сказала Навка. По ее словам, в выступлении задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Как сообщили агентству в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка. В этом сезоне гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах со звездами российского спорта, научиться играть в хоккей, а также попробовать традиционные зимние угощения.Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Заключительный сеанс начинается в 22:30. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого — один час. В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 800 и 400 рублей соответственно. РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-Катка.

https://ria.ru/20231126/ukrashenie-1911962260.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественное открытие катка на Красной площади в Москве Работать каток будет каждый день с 9 утра до 23.00, запланированы и мастер-классы со звездами фигурного катания. 2023-11-29T21:11 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна навка, петр чернышев, камила валиева, гум, анна щербакова, виктория синицина, никита кацалапов, москва