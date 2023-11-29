Рейтинг@Mail.ru
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 29.11.2023 (обновлено: 22:10 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/katok-1912763312.html
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве
Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:11
2023-11-29T22:10
татьяна навка
петр чернышев
камила валиева
гум
анна щербакова
виктория синицина
никита кацалапов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912764668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36c6c5c796096b9116e5e8fc107197ea.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. В этом году ему исполняется 18 лет. На открытии гостям представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". "Мы уже многие годы показываем здесь, на открытии катка, маленькие фрагменты наших сказок, и, конечно, для нас это огромная честь и радость, счастье… Я считаю, что у нас получилась озорная, веселая и красивая сказка", — сказала Навка. По ее словам, в выступлении задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Как сообщили агентству в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка. В этом сезоне гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах со звездами российского спорта, научиться играть в хоккей, а также попробовать традиционные зимние угощения.Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Заключительный сеанс начинается в 22:30. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого — один час. В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 800 и 400 рублей соответственно. РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-Катка.
https://ria.ru/20231126/ukrashenie-1911962260.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Торжественное открытие катка на Красной площади в Москве
Работать каток будет каждый день с 9 утра до 23.00, запланированы и мастер-классы со звездами фигурного катания.
2023-11-29T21:11
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912764668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_076ba67bb215be0e476acf8173a02430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна навка, петр чернышев, камила валиева, гум, анна щербакова, виктория синицина, никита кацалапов, москва
Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, ГУМ, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Москва
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве

На Красной площади в центре Москвы состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году ему исполняется 18 лет. На открытии гостям представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Открытие ГУМ-катка

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Открытие ГУМ-катка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Открытие ГУМ-катка

На открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Открытие ГУМ-катка

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4

На открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Мы уже многие годы показываем здесь, на открытии катка, маленькие фрагменты наших сказок, и, конечно, для нас это огромная честь и радость, счастье… Я считаю, что у нас получилась озорная, веселая и красивая сказка", — сказала Навка.
По ее словам, в выступлении задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Как сообщили агентству в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка. В этом сезоне гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах со звездами российского спорта, научиться играть в хоккей, а также попробовать традиционные зимние угощения.
Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Заключительный сеанс начинается в 22:30. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого — один час.
В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 800 и 400 рублей соответственно.
РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-Катка.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Улицы Москвы начали украшать к Новому году
26 ноября, 18:26
 
Татьяна НавкаПетр ЧернышевКамила ВалиеваГУМАнна ЩербаковаВиктория СиницинаНикита КацалаповМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала