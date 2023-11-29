https://ria.ru/20231129/katok-1912763312.html
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве
Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:11
2023-11-29T21:11
2023-11-29T22:10
татьяна навка
петр чернышев
камила валиева
гум
анна щербакова
виктория синицина
никита кацалапов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912764668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36c6c5c796096b9116e5e8fc107197ea.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости. В этом году ему исполняется 18 лет. На открытии гостям представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". "Мы уже многие годы показываем здесь, на открытии катка, маленькие фрагменты наших сказок, и, конечно, для нас это огромная честь и радость, счастье… Я считаю, что у нас получилась озорная, веселая и красивая сказка", — сказала Навка. По ее словам, в выступлении задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Как сообщили агентству в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка. В этом сезоне гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах со звездами российского спорта, научиться играть в хоккей, а также попробовать традиционные зимние угощения.Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Заключительный сеанс начинается в 22:30. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого — один час. В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 800 и 400 рублей соответственно. РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-Катка.
https://ria.ru/20231126/ukrashenie-1911962260.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912764668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_076ba67bb215be0e476acf8173a02430.jpg
Торжественное открытие катка на Красной площади в Москве
Работать каток будет каждый день с 9 утра до 23.00, запланированы и мастер-классы со звездами фигурного катания.
2023-11-29T21:11
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна навка, петр чернышев, камила валиева, гум, анна щербакова, виктория синицина, никита кацалапов, москва
Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, ГУМ, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Москва
ГУМ-Каток торжественно открыли на Красной площади в Москве
На Красной площади в центре Москвы состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ка Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году ему исполняется 18 лет. На открытии гостям представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки
"Вечера на хуторе".
Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
1 из 4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
2 из 4
На открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
3 из 4
Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
4 из 4
Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
1 из 4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
2 из 4
На открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
3 из 4
Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
4 из 4
"Мы уже многие годы показываем здесь, на открытии катка, маленькие фрагменты наших сказок, и, конечно, для нас это огромная честь и радость, счастье… Я считаю, что у нас получилась озорная, веселая и красивая сказка", — сказала Навка.
По ее словам, в выступлении задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева
, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов
.
Как сообщили агентству в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка. В этом сезоне гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах со звездами российского спорта, научиться играть в хоккей, а также попробовать традиционные зимние угощения.
Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Заключительный сеанс начинается в 22:30. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого — один час.
В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский (с семи до 12 лет) — 300 рублей. В выходные и праздничные дни — 800 и 400 рублей соответственно.
РИА Новости выступает информационным партнером ГУМ-Катка.
Улицы Москвы начали украшать к Новому году