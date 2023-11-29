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Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023
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15:45 29.11.2023 (обновлено: 16:33 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/katar-1912672316.html
Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС
Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023
Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС
Израиль заставит Катар ответить за поддержку палестинского движения ХАМАС после освобождения пленных, заявил заместитель гендиректора МИД по стратегическим... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:45
2023-11-29T16:33
в мире
катар
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Израиль заставит Катар ответить за поддержку палестинского движения ХАМАС после освобождения пленных, заявил заместитель гендиректора МИД по стратегическим вопросам Йош Зарка в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ". "Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с позиционированием ХАМАС и легитимацией его деятельности. Он (Катар. — Прим. ред.) нам нужен в деле освобождения заложников — когда этот процесс закончится, мы сведем с ним счеты", — заявил Зарка.Еврейское государство будет преследовать всех, кто встал на сторону ХАМАС, заключил представитель МИД.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продлить соглашение.За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС

В МИД Израиля пригрозили Катару сведением счетов за легитимацию ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Израиль заставит Катар ответить за поддержку палестинского движения ХАМАС после освобождения пленных, заявил заместитель гендиректора МИД по стратегическим вопросам Йош Зарка в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".
"Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с позиционированием ХАМАС и легитимацией его деятельности. Он (Катар. — Прим. ред.) нам нужен в деле освобождения заложников — когда этот процесс закончится, мы сведем с ним счеты", — заявил Зарка.
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24 ноября, 12:28
Еврейское государство будет преследовать всех, кто встал на сторону ХАМАС, заключил представитель МИД.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продлить соглашение.
За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
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В миреКатарИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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