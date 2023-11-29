https://ria.ru/20231129/kadyrov-1912518246.html

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура - РИА Новости, 29.11.2023

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова - шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T02:33

2023-11-29T02:33

2023-11-29T08:51

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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя – РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова - шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. "Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны России их нового куратора <…> Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР, <…> Адама Рамзановича Кадырова", — написал Делимханов в Telegram-канале.По словам депутата, это назначение стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама". "Также в ходе торжественной части дорогому племяннику вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена <…> главе Чеченской Республики", — написал он. Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, у него много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html

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общество, россия, волгоград, адам кадыров, госдума рф, шейх мансур, рамзан кадыров