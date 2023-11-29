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Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа
Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху."За неделю мы добились очень больших успехов – возвращения десятков наших похищенных. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Но в последние несколько дней я слышу вопрос - вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно - да", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.Премьер подчеркнул, что Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца."Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит всё правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать", - отметил Нетаньяху.
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РИА Новости
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа
Армия Израиля: боевые действия возобновятся после завершения обмена заложников