https://ria.ru/20231129/izrail-1912709079.html

Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа

Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023

Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:43

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху."За неделю мы добились очень больших успехов – возвращения десятков наших похищенных. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Но в последние несколько дней я слышу вопрос - вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно - да", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.Премьер подчеркнул, что Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца."Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит всё правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать", - отметил Нетаньяху.

израиль

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху