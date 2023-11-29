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Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
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17:34 29.11.2023 (обновлено: 17:43 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/izrail-1912709079.html
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа
Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху."За неделю мы добились очень больших успехов – возвращения десятков наших похищенных. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Но в последние несколько дней я слышу вопрос - вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно - да", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.Премьер подчеркнул, что Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца."Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит всё правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать", - отметил Нетаньяху.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль рассказал, когда возобновит боевые действия в секторе Газа

Армия Израиля: боевые действия возобновятся после завершения обмена заложников

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан, заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху.
«
"За неделю мы добились очень больших успехов – возвращения десятков наших похищенных. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Но в последние несколько дней я слышу вопрос - вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно - да", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.
Премьер подчеркнул, что Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца.
"Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит всё правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать", - отметил Нетаньяху.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
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