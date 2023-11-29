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Посол Ирана в России назвал тотальную войну Израиля против ХАМАС ошибкой - РИА Новости, 29.11.2023
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14:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/izrail-1912641918.html
Посол Ирана в России назвал тотальную войну Израиля против ХАМАС ошибкой
Посол Ирана в России назвал тотальную войну Израиля против ХАМАС ошибкой - РИА Новости, 29.11.2023
Посол Ирана в России назвал тотальную войну Израиля против ХАМАС ошибкой
Ведение Израилем войны на уничтожение против движения ХАМАС ошибочно, пострадавшие от действий израильской армии в будущем и примкнут к ХАМАС, заявил посол... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:04
2023-11-29T14:04
в мире
израиль
россия
иран
казем джалали
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ведение Израилем войны на уничтожение против движения ХАМАС ошибочно, пострадавшие от действий израильской армии в будущем и примкнут к ХАМАС, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в эфире канала "Россия 24". "Израильтяне говорят: "Мы хотим полностью уничтожить ХАМАС". Во-первых, это невозможно. Но даже, допустим, уничтожили ХАМАС. Вот этот народ, который сегодня является свидетелем этих убийств, преступлений - они, что, завтра будут молчать перед Израилем?" - сказал Джалали. По его словам, дети, теряющие своих отцов и матерей, через 10-15 лет станут бойцами ХАМАС, поэтому выбранный Израилем подход "ошибочный". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, израиль, россия, иран, казем джалали, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Россия, Иран, Казем Джалали, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Посол Ирана в России назвал тотальную войну Израиля против ХАМАС ошибкой

Посол Ирана в России: тотальная война Израиля породит новых сторонников ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ведение Израилем войны на уничтожение против движения ХАМАС ошибочно, пострадавшие от действий израильской армии в будущем и примкнут к ХАМАС, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в эфире канала "Россия 24".
"Израильтяне говорят: "Мы хотим полностью уничтожить ХАМАС". Во-первых, это невозможно. Но даже, допустим, уничтожили ХАМАС. Вот этот народ, который сегодня является свидетелем этих убийств, преступлений - они, что, завтра будут молчать перед Израилем?" - сказал Джалали. По его словам, дети, теряющие своих отцов и матерей, через 10-15 лет станут бойцами ХАМАС, поэтому выбранный Израилем подход "ошибочный".
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияИранКазем ДжалалиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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