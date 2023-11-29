"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края

ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Драйвером агропромышленного комплекса Пермского края станет реализация проектов в молочной отрасли, "Россельхозбанк" планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в шесть региональных проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "Оптимальной точкой роста сельского хозяйства станет продолжение реализации потенциала молочной отрасли. Сейчас рассматриваем возможность ведения шести проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов с общим объемом наших инвестиций свыше 4,6 млрд рублей", – сказал зампредседателя правления "Россельхозбанка" Константин Стырин в рамках международной выставки – форума "Россия". Его слова приводит пресс-служба краевой администрации. Как отметили в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, регион заинтересован в развитии инвестиционных проектов в молочном животноводстве, овощеводстве, развитию аквакультуры и производстве товарной рыбы, переработке сельхоз продукции и открытии новых пищевых производств и комбинатов готовой еды. При этом преимуществами территории являются наличие свободных земельных ресурсов и господдержка. По данным властей, за прошедшие пять лет местные аграрии смогли добиться успехов в выращивании овощей, производстве мяса птицы и куриного яйца, в молочной отрасли, которая станет драйвером агропромышленного комплекса региона.
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Драйвером агропромышленного комплекса Пермского края станет реализация проектов в молочной отрасли, "Россельхозбанк" планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в шесть региональных проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Оптимальной точкой роста сельского хозяйства станет продолжение реализации потенциала молочной отрасли. Сейчас рассматриваем возможность ведения шести проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов с общим объемом наших инвестиций свыше 4,6 млрд рублей", – сказал зампредседателя правления "Россельхозбанка" Константин Стырин в рамках международной выставки – форума "Россия". Его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Как отметили в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, регион заинтересован в развитии инвестиционных проектов в молочном животноводстве, овощеводстве, развитию аквакультуры и производстве товарной рыбы, переработке сельхоз продукции и открытии новых пищевых производств и комбинатов готовой еды. При этом преимуществами территории являются наличие свободных земельных ресурсов и господдержка.
По данным властей, за прошедшие пять лет местные аграрии смогли добиться успехов в выращивании овощей, производстве мяса птицы и куриного яйца, в молочной отрасли, которая станет драйвером агропромышленного комплекса региона.
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