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"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края - РИА Новости, 29.11.2023
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22:41 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/investitsii-1912774947.html
"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края
"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края - РИА Новости, 29.11.2023
"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края
Драйвером агропромышленного комплекса Пермского края станет реализация проектов в молочной отрасли, "Россельхозбанк" планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:41
2023-11-29T22:41
выставка-форум "россия"
пермский край
россельхозбанк
экономика
выставка-форум "россия"
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Драйвером агропромышленного комплекса Пермского края станет реализация проектов в молочной отрасли, "Россельхозбанк" планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в шесть региональных проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "Оптимальной точкой роста сельского хозяйства станет продолжение реализации потенциала молочной отрасли. Сейчас рассматриваем возможность ведения шести проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов с общим объемом наших инвестиций свыше 4,6 млрд рублей", – сказал зампредседателя правления "Россельхозбанка" Константин Стырин в рамках международной выставки – форума "Россия". Его слова приводит пресс-служба краевой администрации. Как отметили в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, регион заинтересован в развитии инвестиционных проектов в молочном животноводстве, овощеводстве, развитию аквакультуры и производстве товарной рыбы, переработке сельхоз продукции и открытии новых пищевых производств и комбинатов готовой еды. При этом преимуществами территории являются наличие свободных земельных ресурсов и господдержка. По данным властей, за прошедшие пять лет местные аграрии смогли добиться успехов в выращивании овощей, производстве мяса птицы и куриного яйца, в молочной отрасли, которая станет драйвером агропромышленного комплекса региона.
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РИА Новости
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пермский край, россельхозбанк, экономика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Пермский край, Россельхозбанк, Экономика, Выставка-форум "Россия"
"Россельхозбанк" инвестирует средства в молочную отрасль Пермского края

"Россельхозбанк" инвестирует 4,6 млрд рублей в молочную отрасль Пермского края

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Драйвером агропромышленного комплекса Пермского края станет реализация проектов в молочной отрасли, "Россельхозбанк" планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в шесть региональных проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Оптимальной точкой роста сельского хозяйства станет продолжение реализации потенциала молочной отрасли. Сейчас рассматриваем возможность ведения шести проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов с общим объемом наших инвестиций свыше 4,6 млрд рублей", – сказал зампредседателя правления "Россельхозбанка" Константин Стырин в рамках международной выставки – форума "Россия". Его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Как отметили в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, регион заинтересован в развитии инвестиционных проектов в молочном животноводстве, овощеводстве, развитию аквакультуры и производстве товарной рыбы, переработке сельхоз продукции и открытии новых пищевых производств и комбинатов готовой еды. При этом преимуществами территории являются наличие свободных земельных ресурсов и господдержка.
По данным властей, за прошедшие пять лет местные аграрии смогли добиться успехов в выращивании овощей, производстве мяса птицы и куриного яйца, в молочной отрасли, которая станет драйвером агропромышленного комплекса региона.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Выставка-форум "Россия"Пермский крайРоссельхозбанкЭкономикаВыставка-форум "Россия"
 
 
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