https://ria.ru/20231129/ingushetiya-1912597399.html

В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест

В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 29.11.2023

В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест

Власти Ингушетии за последние четыре года создали в сфере образования больше 6 тысяч новых рабочих мест, еще 1,2 тысячи появятся до конца текущего года ,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:15

республика ингушетия

эсет бокова

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние четыре года создали в сфере образования больше 6 тысяч новых рабочих мест, еще 1,2 тысячи появятся до конца текущего года , сообщила пресс-служба главы региона. "Мы реализуем широкомасштабную задачу по созданию дополнительных рабочих мест. На протяжении последних четырех лет создано 6120 рабочих мест в системе образования. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов образования. Это еще дополнительно 1200 рабочих мест", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой. Она отметила, что особое внимание уделялось населенным пунктам в Сунженском и Назрановском районах, в которых вообще не было новых детсадов. "Сейчас же, по сути, полностью во всех населенных пунктах нашей республики имеются два или более дошкольных учреждения, хотя это считалось практически недостижимым показателем", – добавила министр. Кроме того, по ее информации, в прошлом году на 13 объектах образования был проведен капитальный ремонт, в этом году – еще на 16. "Помимо проведения капремонта, была оснащена и материально-техническая база. В рамках этого же проекта проводили переподготовку кадров, которые преподают в этих образовательных организациях", – рассказала Бокова. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что новые объекты образования дают детям возможность учиться в комфортных условиях и получать качественное образование, а педагогам – трудоустроиться. "Помимо решения застарелых проблем загруженности детсадов и общеобразовательных учреждений, мы, благодаря всесторонней поддержке федерального центра, обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов, выпускников вузов, которые смогут применять свои знания на практике, повышать квалификацию, научатся работать с детьми и приносить пользу республике, повышая качество системы образования как приоритетного направления государства", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эсет бокова, махмуд-али калиматов, республика ингушетия