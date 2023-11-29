https://ria.ru/20231129/ingushetiya-1912597399.html
В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест
В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 29.11.2023
В сфере образования Ингушетии за 4 года создали более 6 тысяч рабочих мест
Власти Ингушетии за последние четыре года создали в сфере образования больше 6 тысяч новых рабочих мест, еще 1,2 тысячи появятся до конца текущего года ,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:15
2023-11-29T12:15
2023-11-29T12:15
республика ингушетия
эсет бокова
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние четыре года создали в сфере образования больше 6 тысяч новых рабочих мест, еще 1,2 тысячи появятся до конца текущего года , сообщила пресс-служба главы региона. "Мы реализуем широкомасштабную задачу по созданию дополнительных рабочих мест. На протяжении последних четырех лет создано 6120 рабочих мест в системе образования. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов образования. Это еще дополнительно 1200 рабочих мест", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой. Она отметила, что особое внимание уделялось населенным пунктам в Сунженском и Назрановском районах, в которых вообще не было новых детсадов. "Сейчас же, по сути, полностью во всех населенных пунктах нашей республики имеются два или более дошкольных учреждения, хотя это считалось практически недостижимым показателем", – добавила министр. Кроме того, по ее информации, в прошлом году на 13 объектах образования был проведен капитальный ремонт, в этом году – еще на 16. "Помимо проведения капремонта, была оснащена и материально-техническая база. В рамках этого же проекта проводили переподготовку кадров, которые преподают в этих образовательных организациях", – рассказала Бокова. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что новые объекты образования дают детям возможность учиться в комфортных условиях и получать качественное образование, а педагогам – трудоустроиться. "Помимо решения застарелых проблем загруженности детсадов и общеобразовательных учреждений, мы, благодаря всесторонней поддержке федерального центра, обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов, выпускников вузов, которые смогут применять свои знания на практике, повышать квалификацию, научатся работать с детьми и приносить пользу республике, повышая качество системы образования как приоритетного направления государства", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эсет бокова, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Эсет Бокова, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости.
Власти Ингушетии за последние четыре года создали в сфере образования больше 6 тысяч новых рабочих мест, еще 1,2 тысячи появятся до конца текущего года , сообщила пресс-служба
главы региона.
"Мы реализуем широкомасштабную задачу по созданию дополнительных рабочих мест. На протяжении последних четырех лет создано 6120 рабочих мест в системе образования. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов образования. Это еще дополнительно 1200 рабочих мест", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой
.
Она отметила, что особое внимание уделялось населенным пунктам в Сунженском и Назрановском районах
, в которых вообще не было новых детсадов. "Сейчас же, по сути, полностью во всех населенных пунктах нашей республики имеются два или более дошкольных учреждения, хотя это считалось практически недостижимым показателем", – добавила министр.
Кроме того, по ее информации, в прошлом году на 13 объектах образования был проведен капитальный ремонт, в этом году – еще на 16. "Помимо проведения капремонта, была оснащена и материально-техническая база. В рамках этого же проекта проводили переподготовку кадров, которые преподают в этих образовательных организациях", – рассказала Бокова.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
заметил, что новые объекты образования дают детям возможность учиться в комфортных условиях и получать качественное образование, а педагогам – трудоустроиться.
"Помимо решения застарелых проблем загруженности детсадов и общеобразовательных учреждений, мы, благодаря всесторонней поддержке федерального центра, обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов, выпускников вузов, которые смогут применять свои знания на практике, повышать квалификацию, научатся работать с детьми и приносить пользу республике, повышая качество системы образования как приоритетного направления государства", – подчеркнул он.
В Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов