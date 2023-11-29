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В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола - РИА Новости, 29.11.2023
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17:37 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/indeks-1912710124.html
В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола
В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола - РИА Новости, 29.11.2023
В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился в Росстат с просьбой скорректировать методику расчета "индекса оливье", содержащую... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:37
2023-11-29T17:37
владислав даванков
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 29 ноя-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился в Росстат с просьбой скорректировать методику расчета "индекса оливье", содержащую информацию об изменении стоимости продуктов питания, необходимых для приготовления новогодних салатов, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Галкин, руководитель Росстата - ред.), поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ оценить необходимость корректировки методики оценки "индекса оливье", публикуемой Росстатом, из-за кратного расхождения с экспертами в оценке роста цен. Также прошу Вас поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ рассчитать динамику цен на основные продукты для новогоднего стола, составить "индекс новогоднего стола", - говорится в обращении.В нем отмечается, что ежегодные данные Росстата об изменении стоимости продуктов питания для приготовления новогодних салатов — так называемый "индекс оливье", не соответствуют расходам граждан на эти продукты. "Индекс новогоднего стола" может включить салат "оливье", мандарины и другие продукты, которые чаще всего встречаются у граждан России на новогоднем застолье согласно данным ВЦИОМ. Таким образом, у федеральных и региональных органов власти будет время до 10 декабря для разработки комплекса мер, которые позволят сделать популярные новогодние продукты доступнее", - заключил Даванков.
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владислав даванков, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Владислав Даванков, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола

Депутат ГД Даванков предложил Росстату составить индекс новогоднего стола

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПриготовление салата "Оливье"
Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Приготовление салата "Оливье". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя-РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился в Росстат с просьбой скорректировать методику расчета "индекса оливье", содержащую информацию об изменении стоимости продуктов питания, необходимых для приготовления новогодних салатов, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Галкин, руководитель Росстата - ред.), поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ оценить необходимость корректировки методики оценки "индекса оливье", публикуемой Росстатом, из-за кратного расхождения с экспертами в оценке роста цен. Также прошу Вас поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ рассчитать динамику цен на основные продукты для новогоднего стола, составить "индекс новогоднего стола", - говорится в обращении.
В нем отмечается, что ежегодные данные Росстата об изменении стоимости продуктов питания для приготовления новогодних салатов — так называемый "индекс оливье", не соответствуют расходам граждан на эти продукты.
"Индекс новогоднего стола" может включить салат "оливье", мандарины и другие продукты, которые чаще всего встречаются у граждан России на новогоднем застолье согласно данным ВЦИОМ. Таким образом, у федеральных и региональных органов власти будет время до 10 декабря для разработки комплекса мер, которые позволят сделать популярные новогодние продукты доступнее", - заключил Даванков.
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Владислав ДаванковГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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