https://ria.ru/20231129/ikra-1912727636.html

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры - РИА Новости, 29.11.2023

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

Роскачество при выборе красной икры рекомендует ориентироваться на размер производителя и среднюю стоимость такого продукта, на целостность банки и отсутствие... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:30

роскачество

экономика

красная икра

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскачество при выборе красной икры рекомендует ориентироваться на размер производителя и среднюю стоимость такого продукта, на целостность банки и отсутствие звуков "бултыхания" жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "При выборе икры стоит отдавать предпочтение крупным производителям, продукция которых известна и много лет присутствует на рынке", - сообщили в пресс-службе, добавив, что имеет смысл ориентироваться и на среднюю стоимость икры, и воздержаться от покупки более дешевой. Помимо этого, стоит проверить и условия реализации: икра должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника, и реализовываться также из холодильников с более низкой температурой. Важно обращать внимание на целостность и отсутствие вздутий на банке, а также потрясти ее перед покупкой: звук "бултыхания" говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно. Отдельно в Роскачестве прокомментировали внешние и вкусовые различия икры разных рыб: например, самая распространенная – икра горбуши - обладает выраженным вкусом икры, ярко оранжевым цветом и средним диаметром икринок. В свою очередь икра форели имеет плотную оболочку, бывает желтой или темно-желтой, ее вкус более нейтральный, но может присутствовать и легкая горчинка. Икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши, ее цвет темно-красный с преобладанием бордового оттенка, а икра нерки – самая мелкая: диаметром примерно 3 миллиметра, ярко-красного цвета, с горчинкой во вкусе. "Основная лососевая икра, которая представлена на рынке - это икра горбуши, кеты, нерки; в меньшей степени можно встретить икру кижуча, чавычи и симы. Связано это с количеством вылавливаемой рыбы", - пояснили в пресс-службе. Там также заметили, что в магазинах можно встретить структурированную или имитированную икру: первая изготавливается из остатков икорного производства – джуса, который запечатывают в полимерную капсулу, создавая икринку, а вторая – продукция, которая похожа на икру внешне, но не содержит ничего от рыбы. "Некоторые недобросовестные производители могут изготавливать смешанную имитированную икру с натуральной: натуральная икра при этом тоже может быть невысокого качества, а по маркировке – это будет икра лососевая натуральная", - предупреждают эксперты.

https://ria.ru/20231116/ikra-1909823602.html

https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html

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роскачество, экономика, красная икра, общество