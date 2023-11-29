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В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией - РИА Новости, 29.11.2023
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08:20 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ii-1912535417.html
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией
Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:20
2023-11-29T08:20
общество
технологии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от сценария диалога, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Голосовой помощник в московском общегородском контакт-центре теперь использует разные интонации при общении с жителями. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария диалога. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус готовности документов или график работы городских ведомств - с благожелательностью", - говорится в сообщении. Как отмечается, данная технология разработана при помощи многоуровневой обработки естественного языка и не имеет аналогов. Кроме того, голосовой помощник легко справляется с расшифровкой и согласованием числительных, правильно воспроизводит ударение в словах, расставляет акценты и паузы в предложении. Отмечается, что новая функция уже используется на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы и единой медицинской справочной службы для населения.
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общество, технологии, москва, ии
Общество, Технологии, Москва, ИИ
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией

В Москве внедрили технологии ИИ в голосовой помощник на горячих линиях

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от сценария диалога, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Голосовой помощник в московском общегородском контакт-центре теперь использует разные интонации при общении с жителями. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария диалога. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус готовности документов или график работы городских ведомств - с благожелательностью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, данная технология разработана при помощи многоуровневой обработки естественного языка и не имеет аналогов. Кроме того, голосовой помощник легко справляется с расшифровкой и согласованием числительных, правильно воспроизводит ударение в словах, расставляет акценты и паузы в предложении.
Отмечается, что новая функция уже используется на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы и единой медицинской справочной службы для населения.
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