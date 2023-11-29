https://ria.ru/20231129/ii-1912535417.html
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией
Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:20
2023-11-29T08:20
2023-11-29T08:20
общество
технологии
москва
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_dd5629aa4f97c207f2ee7622956c9b45.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от сценария диалога, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Голосовой помощник в московском общегородском контакт-центре теперь использует разные интонации при общении с жителями. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария диалога. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус готовности документов или график работы городских ведомств - с благожелательностью", - говорится в сообщении. Как отмечается, данная технология разработана при помощи многоуровневой обработки естественного языка и не имеет аналогов. Кроме того, голосовой помощник легко справляется с расшифровкой и согласованием числительных, правильно воспроизводит ударение в словах, расставляет акценты и паузы в предложении. Отмечается, что новая функция уже используется на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы и единой медицинской справочной службы для населения.
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86cf80bd0522d6a1c3deae71814c444c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, ии
Общество, Технологии, Москва, ИИ
В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией
В Москве внедрили технологии ИИ в голосовой помощник на горячих линиях