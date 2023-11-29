https://ria.ru/20231129/ii-1912535417.html

В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией

В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией - РИА Новости, 29.11.2023

В Москве голосовой ИИ-помощник горячих линий научился общаться с интонацией

Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:20

2023-11-29T08:20

2023-11-29T08:20

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технологии

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ии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Технологию искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в голосовой помощник на столичных горячих линиях, теперь он может подбирать интонации в зависимости от сценария диалога, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Голосовой помощник в московском общегородском контакт-центре теперь использует разные интонации при общении с жителями. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария диалога. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус готовности документов или график работы городских ведомств - с благожелательностью", - говорится в сообщении. Как отмечается, данная технология разработана при помощи многоуровневой обработки естественного языка и не имеет аналогов. Кроме того, голосовой помощник легко справляется с расшифровкой и согласованием числительных, правильно воспроизводит ударение в словах, расставляет акценты и паузы в предложении. Отмечается, что новая функция уже используется на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы и единой медицинской справочной службы для населения.

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

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общество, технологии, москва, ии