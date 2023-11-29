Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды
Фабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
© Татьяна Голованова, РИА НовостиФабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
© Татьяна Голованова, РИА Новости
Фабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Производитель пластмассовых игрушек ООО "Полесье ДГ" намерен выпускать игрушки по мотивам отечественных мультфильмов, рассказал директор компании Вячеслав Гнутов в ходе визита российских и белорусских журналистов на предприятие в Димитровграде.
Пресс-тур в Ульяновскую область был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня".
"Сейчас мы в процессе переговоров с российскими правообладателями анимационных образов. Это, в частности, студия "Союзмультфильм" и мультфильм СТС "Три кота". Планируем до конца года заключить контракт с Союзмультфильмом, а к следующему году с СТС. Белорусская материнская компания уже работает с этими лицензиями. И соответственно, будем выпускать игрушки с этими анимационными образами. В их числе и конструктор Полесье "Макси". Думаю, будет большой популярностью пользоваться конструктор "Простоквашино". Мы будем целую деревню Простоквашино делать из нашего конструктора. И сейчас уже на выходе такой набор Полесье "Макси Три кота", - отметил Гнутов.
Фабрика "Полесье ДГ" входит в международную группу компаний "Полесье". Предприятие в Димитровграде является совместным белорусско-российским предприятием с полным производственным циклом. В 2022 году в Ульяновской области в индустриальном парке "Мастер" было произведено почти 3 миллиона игрушек из пластмассы. Столько же в российско-белорусской компании ожидают и по итогам этого года. В планах фабрики расширять линейку до 2 тысяч наименований, в том числе за счет выпуска новых брендов игрушек в сотрудничестве с российскими промышленными предприятиями по примеру кооперации белорусской фабрики игрушек с такими гигантами как БелАЗ, МАЗ и МТЗ.
"В Республике Беларусь уже производятся игрушки под товарными знаками, которые повторяют узнаваемые образцы промышленной техники. Мы сейчас ведем такую же работу в Димитровграде. Мы уже заключили лицензионное соглашение с ПАО "Камаз", ведутся переговоры с "Ростсельмашем". В планах также автомобильный завод "Москвич" и еще 2-3 российских бренда, игрушки с которыми мы бы хотели производить. Например, у Росатома есть проект нового ледокола, который выглядит как космический корабль", - заявил Гнутов.
В ходе визита на фабрику в Димитровграде белорусские и российские журналисты смогли увидеть полный цикл производства: от переработки сырья до сборки и упаковки детских пластмассовых игрушек для дальнейшей отправки в магазины. Все детали производятся по белорусским технологиям из безопасного пищевого пластика, сырье для создания детских товаров поставляют российские и белорусские предприятия.