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Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды - РИА Новости, 29.11.2023
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Союзное государство
 
22:31 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/igrushki-1912773790.html
Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды
Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды - РИА Новости, 29.11.2023
Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды
Производитель пластмассовых игрушек ООО "Полесье ДГ" намерен выпускать игрушки по мотивам отечественных мультфильмов, рассказал директор компании Вячеслав... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:31
2023-11-29T22:31
союзное государство
димитровград
союзмультфильм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Производитель пластмассовых игрушек ООО "Полесье ДГ" намерен выпускать игрушки по мотивам отечественных мультфильмов, рассказал директор компании Вячеслав Гнутов в ходе визита российских и белорусских журналистов на предприятие в Димитровграде. Пресс-тур в Ульяновскую область был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня". "Сейчас мы в процессе переговоров с российскими правообладателями анимационных образов. Это, в частности, студия "Союзмультфильм" и мультфильм СТС "Три кота". Планируем до конца года заключить контракт с Союзмультфильмом, а к следующему году с СТС. Белорусская материнская компания уже работает с этими лицензиями. И соответственно, будем выпускать игрушки с этими анимационными образами. В их числе и конструктор Полесье "Макси". Думаю, будет большой популярностью пользоваться конструктор "Простоквашино". Мы будем целую деревню Простоквашино делать из нашего конструктора. И сейчас уже на выходе такой набор Полесье "Макси Три кота", - отметил Гнутов. Фабрика "Полесье ДГ" входит в международную группу компаний "Полесье". Предприятие в Димитровграде является совместным белорусско-российским предприятием с полным производственным циклом. В 2022 году в Ульяновской области в индустриальном парке "Мастер" было произведено почти 3 миллиона игрушек из пластмассы. Столько же в российско-белорусской компании ожидают и по итогам этого года. В планах фабрики расширять линейку до 2 тысяч наименований, в том числе за счет выпуска новых брендов игрушек в сотрудничестве с российскими промышленными предприятиями по примеру кооперации белорусской фабрики игрушек с такими гигантами как БелАЗ, МАЗ и МТЗ. "В Республике Беларусь уже производятся игрушки под товарными знаками, которые повторяют узнаваемые образцы промышленной техники. Мы сейчас ведем такую же работу в Димитровграде. Мы уже заключили лицензионное соглашение с ПАО "Камаз", ведутся переговоры с "Ростсельмашем". В планах также автомобильный завод "Москвич" и еще 2-3 российских бренда, игрушки с которыми мы бы хотели производить. Например, у Росатома есть проект нового ледокола, который выглядит как космический корабль", - заявил Гнутов. В ходе визита на фабрику в Димитровграде белорусские и российские журналисты смогли увидеть полный цикл производства: от переработки сырья до сборки и упаковки детских пластмассовых игрушек для дальнейшей отправки в магазины. Все детали производятся по белорусским технологиям из безопасного пищевого пластика, сырье для создания детских товаров поставляют российские и белорусские предприятия.
https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html
https://ria.ru/20231114/byudzhet_soyuznogo_gosudarstva-1909461652.html
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димитровград, союзмультфильм
Союзное государство, Димитровград, Союзмультфильм
Фабрика игрушек из Димитровграда будет популяризировать российские бренды

Фабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды

© Татьяна Голованова, РИА НовостиФабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
Фабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
© Татьяна Голованова, РИА Новости
Фабрика игрушек из Димитровграда намерена популяризировать российские бренды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Производитель пластмассовых игрушек ООО "Полесье ДГ" намерен выпускать игрушки по мотивам отечественных мультфильмов, рассказал директор компании Вячеслав Гнутов в ходе визита российских и белорусских журналистов на предприятие в Димитровграде.
Пресс-тур в Ульяновскую область был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня".
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"Сейчас мы в процессе переговоров с российскими правообладателями анимационных образов. Это, в частности, студия "Союзмультфильм" и мультфильм СТС "Три кота". Планируем до конца года заключить контракт с Союзмультфильмом, а к следующему году с СТС. Белорусская материнская компания уже работает с этими лицензиями. И соответственно, будем выпускать игрушки с этими анимационными образами. В их числе и конструктор Полесье "Макси". Думаю, будет большой популярностью пользоваться конструктор "Простоквашино". Мы будем целую деревню Простоквашино делать из нашего конструктора. И сейчас уже на выходе такой набор Полесье "Макси Три кота", - отметил Гнутов.
Фабрика "Полесье ДГ" входит в международную группу компаний "Полесье". Предприятие в Димитровграде является совместным белорусско-российским предприятием с полным производственным циклом. В 2022 году в Ульяновской области в индустриальном парке "Мастер" было произведено почти 3 миллиона игрушек из пластмассы. Столько же в российско-белорусской компании ожидают и по итогам этого года. В планах фабрики расширять линейку до 2 тысяч наименований, в том числе за счет выпуска новых брендов игрушек в сотрудничестве с российскими промышленными предприятиями по примеру кооперации белорусской фабрики игрушек с такими гигантами как БелАЗ, МАЗ и МТЗ.
"В Республике Беларусь уже производятся игрушки под товарными знаками, которые повторяют узнаваемые образцы промышленной техники. Мы сейчас ведем такую же работу в Димитровграде. Мы уже заключили лицензионное соглашение с ПАО "Камаз", ведутся переговоры с "Ростсельмашем". В планах также автомобильный завод "Москвич" и еще 2-3 российских бренда, игрушки с которыми мы бы хотели производить. Например, у Росатома есть проект нового ледокола, который выглядит как космический корабль", - заявил Гнутов.
В ходе визита на фабрику в Димитровграде белорусские и российские журналисты смогли увидеть полный цикл производства: от переработки сырья до сборки и упаковки детских пластмассовых игрушек для дальнейшей отправки в магазины. Все детали производятся по белорусским технологиям из безопасного пищевого пластика, сырье для создания детских товаров поставляют российские и белорусские предприятия.
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