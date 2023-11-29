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Французские волонтеры привезли в Донецк гуманитарную помощь
Французские волонтеры привезли в Донецк гуманитарную помощь - РИА Новости, 29.11.2023
Французские волонтеры привезли в Донецк гуманитарную помощь
Волонтеры из Франции привезли гуманитарную помощь в ДНР, рассказал РИА Новости представляющий организацию SOS Donbass французский водитель Марк Боке. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:22
2023-11-29T21:22
2023-11-29T21:22
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Волонтеры из Франции привезли гуманитарную помощь в ДНР, рассказал РИА Новости представляющий организацию SOS Donbass французский водитель Марк Боке. "Мы привезли много теплой одежды, потому что сейчас зима, инвалидные кресла, костыли, шины для переломов, детям- игрушки, велосипеды, (предметы - ред.) гигиены, питание для животных, и продукты питания для людей", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что это второй рейс в ДНР, все вещи собирают обычные, не богатые люди из европейских стран, которые приносят ее в пункты организации SOS Donbass, оттуда ее уже забирают по дороге в ДНР. "Мы привезли помощь прежде всего для раненных, для людей, которые все потеряли… мы собираемся приехать снова в начале следующего года. В Европе люди продолжают приносить помощь и мы должны ее довезти", — сказал волонтер из Франции. Волонтеры не забыли и про животных, для большого приюта собак привезли корм и лекарства, а для конного клуба привезли инструменты для ухода за лошадьми.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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донецкая народная республика, донецк, франция, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Франция, Общество
Французские волонтеры привезли в Донецк гуманитарную помощь
Французские волонтеры SOS Donbass привезли в Донецк гуманитарную помощь