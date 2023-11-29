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Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году - РИА Новости, 29.11.2023
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14:37 29.11.2023
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Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году - РИА Новости, 29.11.2023
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:37
2023-11-29T14:37
технологии
экономика
россия
максут шадаев
сколково
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке Tadviser SummIT. Ранее в ноябре Шадаев говорил, что Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить грантовую поддержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка же IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса. "Со следующего года мы возобновляем две программы - Бортника (Фонд Бортника - ред.) и ИЦК-шные гранты. ... Просто мы начинаем это финансировать. Мы в этом году почти это не финансировали. Ресурсов не было", — сказал Шадаев в ответ на вопрос о грантовой поддержке IT-стартапов и крупных "якорных" заказчиков IT-разработок. "Деньги на 2024 есть. А с 2025 у нас будет новая программа, и надеемся, что там тоже будут", - ответил министр на вопрос о финансировании грантов из средств федерального бюджета до 2025 года. В ноябре Минцифры предложило вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IТ-разработок - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ).
https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912646709.html
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технологии, экономика, россия, максут шадаев, сколково, дмитрий чернышенко
Технологии, Экономика, Россия, Максут Шадаев, Сколково, Дмитрий Чернышенко
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году

Шадаев: Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году

© iStock.com / vorDaЖенщина использует ноутбук и смартфон для работы
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / vorDa
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке Tadviser SummIT.
Ранее в ноябре Шадаев говорил, что Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить грантовую поддержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка же IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса.
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"Со следующего года мы возобновляем две программы - Бортника (Фонд Бортника - ред.) и ИЦК-шные гранты. ... Просто мы начинаем это финансировать. Мы в этом году почти это не финансировали. Ресурсов не было", — сказал Шадаев в ответ на вопрос о грантовой поддержке IT-стартапов и крупных "якорных" заказчиков IT-разработок.
"Деньги на 2024 есть. А с 2025 у нас будет новая программа, и надеемся, что там тоже будут", - ответил министр на вопрос о финансировании грантов из средств федерального бюджета до 2025 года.
В ноябре Минцифры предложило вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IТ-разработок - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ).
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