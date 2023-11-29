https://ria.ru/20231129/grant-1912650783.html
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году - РИА Новости, 29.11.2023
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:37
2023-11-29T14:37
2023-11-29T14:37
технологии
экономика
россия
максут шадаев
сколково
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901588428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9171f75c908fc95b64c73357335977.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке Tadviser SummIT. Ранее в ноябре Шадаев говорил, что Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить грантовую поддержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка же IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса. "Со следующего года мы возобновляем две программы - Бортника (Фонд Бортника - ред.) и ИЦК-шные гранты. ... Просто мы начинаем это финансировать. Мы в этом году почти это не финансировали. Ресурсов не было", — сказал Шадаев в ответ на вопрос о грантовой поддержке IT-стартапов и крупных "якорных" заказчиков IT-разработок. "Деньги на 2024 есть. А с 2025 у нас будет новая программа, и надеемся, что там тоже будут", - ответил министр на вопрос о финансировании грантов из средств федерального бюджета до 2025 года. В ноябре Минцифры предложило вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IТ-разработок - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ).
https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912646709.html
https://ria.ru/20231117/kodeks-1910102371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901588428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00cba119f2bb876a0fa29389c5250d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, россия, максут шадаев, сколково, дмитрий чернышенко
Технологии, Экономика, Россия, Максут Шадаев, Сколково, Дмитрий Чернышенко
Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
Шадаев: Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки в 2024 году
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке Tadviser SummIT.
Ранее в ноябре Шадаев говорил, что Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить грантовую поддержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка же IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса.
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти
"Со следующего года мы возобновляем две программы - Бортника (Фонд Бортника - ред.) и ИЦК-шные гранты. ... Просто мы начинаем это финансировать. Мы в этом году почти это не финансировали. Ресурсов не было", — сказал Шадаев в ответ на вопрос о грантовой поддержке IT-стартапов и крупных "якорных" заказчиков IT-разработок.
"Деньги на 2024 есть. А с 2025 у нас будет новая программа, и надеемся, что там тоже будут", - ответил министр на вопрос о финансировании грантов из средств федерального бюджета до 2025 года.
В ноябре Минцифры предложило вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IТ-разработок - до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково
" и развития информационных технологий (РФРИТ).
Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"