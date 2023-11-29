https://ria.ru/20231129/granitsa-1912606879.html

В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии

В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 29.11.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии

Концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:32

2023-11-29T12:32

2023-11-29T12:39

финляндия

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.Отвечая на вопрос журналистов, есть ли реальный риск эскалации конфликта и как на это отреагировали в Кремле, Песков назвал такие меры избыточными и отметил, что никакой угрозы для Хельсинки нет."Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений у наших границ, потому финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу - увеличение концентрации военных подразделений на наших границах. Поэтому это абсолютно не спровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российских границах. Вот так именно мы это и видим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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