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В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии
В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 29.11.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии
Концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:32
2023-11-29T12:32
2023-11-29T12:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.Отвечая на вопрос журналистов, есть ли реальный риск эскалации конфликта и как на это отреагировали в Кремле, Песков назвал такие меры избыточными и отметил, что никакой угрозы для Хельсинки нет."Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений у наших границ, потому финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу - увеличение концентрации военных подразделений на наших границах. Поэтому это абсолютно не спровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российских границах. Вот так именно мы это и видим", - сказал Песков.
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финляндия, в мире
В Кремле прокомментировали ситуацию на границе России и Финляндии
Песков: концентрация в Финляндии сил возле РФ может спровоцировать напряженность
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши
Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли реальный риск эскалации конфликта и как на это отреагировали в Кремле, Песков назвал такие меры избыточными и отметил, что никакой угрозы для Хельсинки
нет.
"Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений у наших границ, потому финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу - увеличение концентрации военных подразделений на наших границах. Поэтому это абсолютно не спровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российских границах. Вот так именно мы это и видим", - сказал Песков.
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