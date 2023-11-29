МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости
Цахна: Эстония готова закрыть границу с РФ, если будет в этом необходимость
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо.
«
"Мы готовы закрыть (границы – ред.), если будет в этом необходимость. Мы обсудим, будет ли это необходимо для поддержки Финляндии, потому что сейчас финская граница полностью закрыта для людей", - сказал он на полях СМИД НАТО. Трансляция велась на официальном сайте Североатлантического альянса.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.