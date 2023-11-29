https://ria.ru/20231129/granitsa-1912567331.html

МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости

МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости - РИА Новости, 29.11.2023

МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:49

2023-11-29T10:49

2023-11-29T10:50

в мире

россия

финляндия

москва

дмитрий песков

александр грушко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896056815_42:337:2849:1916_1920x0_80_0_0_6824b6ca2d6f5062cb4fcc69baff4f8d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо. "Мы готовы закрыть (границы – ред.), если будет в этом необходимость. Мы обсудим, будет ли это необходимо для поддержки Финляндии, потому что сейчас финская граница полностью закрыта для людей", - сказал он на полях СМИД НАТО. Трансляция велась на официальном сайте Североатлантического альянса. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html

россия

финляндия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, александр грушко, нато