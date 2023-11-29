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МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости - РИА Новости, 29.11.2023
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10:49 29.11.2023 (обновлено: 10:50 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/granitsa-1912567331.html
МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости
МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости - РИА Новости, 29.11.2023
МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:49
2023-11-29T10:50
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо. "Мы готовы закрыть (границы – ред.), если будет в этом необходимость. Мы обсудим, будет ли это необходимо для поддержки Финляндии, потому что сейчас финская граница полностью закрыта для людей", - сказал он на полях СМИД НАТО. Трансляция велась на официальном сайте Североатлантического альянса. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, александр грушко, нато
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Александр Грушко, НАТО
МИД Эстонии заявил о готовности закрыть границу с Россией при необходимости

Цахна: Эстония готова закрыть границу с РФ, если будет в этом необходимость

CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier / КПП на границе Эстонии и России
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier /
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна может закрыть границу с Россией, если это будет необходимо.
«
"Мы готовы закрыть (границы – ред.), если будет в этом необходимость. Мы обсудим, будет ли это необходимо для поддержки Финляндии, потому что сейчас финская граница полностью закрыта для людей", - сказал он на полях СМИД НАТО. Трансляция велась на официальном сайте Североатлантического альянса.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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