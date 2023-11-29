https://ria.ru/20231129/gosuslugi-1912651990.html
Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев
Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев - РИА Новости, 29.11.2023
Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев
Искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что в этом процессе нет субъективного принятия решений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:43
2023-11-29T14:43
2023-11-29T15:06
технологии
максут шадаев
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что в этом процессе нет субъективного принятия решений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на площадке Tadviser Summit. "Нельзя пока ставить вопрос о сокращении численности (госаппарата - ред.), хотя вообще вы знаете, что наша базовая идея заключается в том, что искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что там нет субъективного принятия решений, там все очень просто", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, повлияет ли ИИ на численность госаппарата. Министр отметил, что большой акцент сейчас идет на "фронтальный сервис", чтобы "человеку было хорошо, удобно, чтобы все данные и заявления подтянулись". "И с точки зрения фронтального взаимодействия определенный прогресс есть, но вот когда мы говорим про сроки оказания услуг… у нас практически не сократились", - добавил он. Кроме этого, Шадаев рассказал о сферах в госуправлении, где применяется ИИ. Это система видеонаблюдения - прежде всего, это распознавание номеров, лиц, городское видеонаблюдение. "Наверное, на втором месте после ковида - это попытка внедрить систему распознавания медицинских снимков… Я вижу очень большой прогресс с точки зрения внедрения ИИ во всевозможные форматы обслуживания населения - в основном, это колл-центры, горячие линии там, где все эти чат-боты, роботы", - добавил министр. Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта. Также он поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха". Также в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта в России будет утверждена в ближайшее время, в документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Речь идет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.
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технологии, максут шадаев, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что в этом процессе нет субъективного принятия решений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на площадке Tadviser Summit.
«
"Нельзя пока ставить вопрос о сокращении численности (госаппарата - ред.), хотя вообще вы знаете, что наша базовая идея заключается в том, что искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что там нет субъективного принятия решений, там все очень просто", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, повлияет ли ИИ на численность госаппарата.
Министр отметил, что большой акцент сейчас идет на "фронтальный сервис", чтобы "человеку было хорошо, удобно, чтобы все данные и заявления подтянулись". "И с точки зрения фронтального взаимодействия определенный прогресс есть, но вот когда мы говорим про сроки оказания услуг… у нас практически не сократились", - добавил он.
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Кроме этого, Шадаев рассказал о сферах в госуправлении, где применяется ИИ. Это система видеонаблюдения - прежде всего, это распознавание номеров, лиц, городское видеонаблюдение.
"Наверное, на втором месте после ковида - это попытка внедрить систему распознавания медицинских снимков… Я вижу очень большой прогресс с точки зрения внедрения ИИ во всевозможные форматы обслуживания населения - в основном, это колл-центры, горячие линии там, где все эти чат-боты, роботы", - добавил министр.
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Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил Минэкономразвития
, Минцифры и Минфину к
15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта. Также он поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха".
Также в ноябре президент России Владимир Путин
заявил, что новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта в России будет утверждена в ближайшее время, в документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Речь идет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.
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