https://ria.ru/20231129/gosuslugi-1912651990.html

Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев

Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев - РИА Новости, 29.11.2023

Искусственный интеллект для оказания госуслуг не нужен, заявил Шадаев

Искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что в этом процессе нет субъективного принятия решений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:43

2023-11-29T14:43

2023-11-29T15:06

технологии

максут шадаев

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

михаил мишустин

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что в этом процессе нет субъективного принятия решений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на площадке Tadviser Summit. "Нельзя пока ставить вопрос о сокращении численности (госаппарата - ред.), хотя вообще вы знаете, что наша базовая идея заключается в том, что искусственный интеллект не нужен для оказания госуслуг, потому что там нет субъективного принятия решений, там все очень просто", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, повлияет ли ИИ на численность госаппарата. Министр отметил, что большой акцент сейчас идет на "фронтальный сервис", чтобы "человеку было хорошо, удобно, чтобы все данные и заявления подтянулись". "И с точки зрения фронтального взаимодействия определенный прогресс есть, но вот когда мы говорим про сроки оказания услуг… у нас практически не сократились", - добавил он. Кроме этого, Шадаев рассказал о сферах в госуправлении, где применяется ИИ. Это система видеонаблюдения - прежде всего, это распознавание номеров, лиц, городское видеонаблюдение. "Наверное, на втором месте после ковида - это попытка внедрить систему распознавания медицинских снимков… Я вижу очень большой прогресс с точки зрения внедрения ИИ во всевозможные форматы обслуживания населения - в основном, это колл-центры, горячие линии там, где все эти чат-боты, роботы", - добавил министр. Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта. Также он поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха". Также в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта в России будет утверждена в ближайшее время, в документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Речь идет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.

https://radiosputnik.ru/20231125/lantset-1911803703.html

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

https://ria.ru/20231125/bolezni-1911840654.html

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технологии, максут шадаев, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)