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Госдума приняла в I чтении проект о запрете увольнять одинокого родителя
Госдума приняла в I чтении проект о запрете увольнять одинокого родителя - РИА Новости, 29.11.2023
Госдума приняла в I чтении проект о запрете увольнять одинокого родителя
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:35
2023-11-29T16:35
2023-11-29T16:35
общество
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет. "Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели. "Дети до 16 лет - еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели - понимать свою ответственность", - подчеркнул спикер ГД. Ранее фракцией ЛДПР был внесен соответствующий законопроект, после чего на него было получено положительное заключение правительства.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Госдума приняла в I чтении проект о запрете увольнять одинокого родителя
ГД приняла в I чтении проект о запрете увольнять родителя с ребенком до 16 лет