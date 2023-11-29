https://ria.ru/20231129/gosduma-1912620686.html

В ГД одобрили проект о сдаче экзамена перед получением охотничьего билета

В ГД одобрили проект о сдаче экзамена перед получением охотничьего билета - РИА Новости, 29.11.2023

В ГД одобрили проект о сдаче экзамена перед получением охотничьего билета

Комитет ГД по экологии поддержал ко второму чтению законопроект об обязательной сдаче охотничьего минимума перед получением охотничьего билета, заявил глава... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:01

2023-11-29T13:01

2023-11-29T13:01

общество

россия

дмитрий кобылкин

госдума рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по экологии поддержал ко второму чтению законопроект об обязательной сдаче охотничьего минимума перед получением охотничьего билета, заявил глава комитета Дмитрий Кобылкин. Как пояснил парламентарий, сегодня человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, а действительно ли он их изучил, проверить нельзя. Законопроект был внесен в ГД правительством РФ и прошел первое чтение еще в ноябре 2022 года. "На сегодняшнем заседании комитета законопроект был поддержан ко второму чтению... В соответствии с законопроектом, перед получением охотничьего билета станет обязательной сдача охотничьего минимума. Знания и навыки кандидатов будут проверяться органами исполнительной власти соответствующего региона РФ", - написал Кобылкин в своем Telegram-канале. По его словам, к законопроекту также внесли поправки, которые предусматривают создание государственной информационной системы. "Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Человек сможет ознакомиться с информацией, опубликованной исполнительными органами власти регионов. А практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа", - рассказал Кобылкин.

https://ria.ru/20200714/1574307477.html

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общество, россия, дмитрий кобылкин, госдума рф