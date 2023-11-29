https://ria.ru/20231129/gololed-1912547453.html

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.11.2023

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

Массовая авария с участием порядка 40 автомобилей произошла на екатеринбургской кольцевой автодороге, несколько человек пострадали, сообщает региональная... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:53

2023-11-29T09:53

2023-11-29T10:02

екатеринбург

происшествия

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Массовая авария с участием порядка 40 автомобилей произошла на екатеринбургской кольцевой автодороге, несколько человек пострадали, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 километре ЕКАД. Предварительно, водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги (образование зимней скользкости дорожного покрытия, гололеда, снежного наката). Предварительно, несколько человек пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.Как добавили в региональной Госавтоинспекции, с 89 по 79 километра кольцевой дороги от Челябинского до Полевского тракта временно ограничено движение для всех видов транспорта. Из-за дождей и мокрого снега сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы.Вечером во вторник в Екатеринбурге прошел дождь, из-за которого ночью на тротуарах и проезжей части образовалась ледяная корка, а утром город накрыл густой туман.

https://ria.ru/20231128/polnomochiya-1912401055.html

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екатеринбург, происшествия, гибдд мвд рф