https://ria.ru/20231129/gaza-1912590179.html

Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения

Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения - РИА Новости, 29.11.2023

Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения

Жители города Хан-Юнис в секторе Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения и отсутствия условий для жизни, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:59

2023-11-29T11:59

2023-11-29T11:59

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катар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ХАН-ЮНИС, 29 ноя - РИА Новости. Жители города Хан-Юнис в секторе Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения и отсутствия условий для жизни, передает корреспондент РИА Новости. Город Хан-Юнис подвергался массированным бомбардировкам со стороны Израиля с начала военной операции (7 октября). Некоторые кварталы полностью разрушены, включая жилые многоэтажные дома, мечети, школы и медучреждения. В зданиях, которые повреждены частично или не пострадали, отсутствует электричество и водоснабжение. "В начале войны мы покинули свои дома и отправились в школу для эвакуированных тоже в Хан-Юнисе. После вступления в силу перемирия мы вернулись и увидели этот ужас. В нашем квартале нет никаких условий для жизни", - рассказал РИА Новости житель города Набиль Абу Тоэми. Некоторые семьи предпочли в дни перемирия жить на развалинах своих домов. Еду люди вынуждены готовить на кострах на улице. В некоторых местах ставят импровизированные палатки из подручных средств, чтобы укрываться от дождя. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Первая масштабная договоренность между сторонами конфликта, с момента обострения конфликта в начале октября, была достигнута 22 ноября при посредничестве Катара. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году