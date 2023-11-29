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Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения - РИА Новости, 29.11.2023
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11:59 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/gaza-1912590179.html
Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения
Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения - РИА Новости, 29.11.2023
Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения
Жители города Хан-Юнис в секторе Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения и отсутствия условий для жизни, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:59
2023-11-29T11:59
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ХАН-ЮНИС, 29 ноя - РИА Новости. Жители города Хан-Юнис в секторе Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения и отсутствия условий для жизни, передает корреспондент РИА Новости. Город Хан-Юнис подвергался массированным бомбардировкам со стороны Израиля с начала военной операции (7 октября). Некоторые кварталы полностью разрушены, включая жилые многоэтажные дома, мечети, школы и медучреждения. В зданиях, которые повреждены частично или не пострадали, отсутствует электричество и водоснабжение. "В начале войны мы покинули свои дома и отправились в школу для эвакуированных тоже в Хан-Юнисе. После вступления в силу перемирия мы вернулись и увидели этот ужас. В нашем квартале нет никаких условий для жизни", - рассказал РИА Новости житель города Набиль Абу Тоэми. Некоторые семьи предпочли в дни перемирия жить на развалинах своих домов. Еду люди вынуждены готовить на кострах на улице. В некоторых местах ставят импровизированные палатки из подручных средств, чтобы укрываться от дождя. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Первая масштабная договоренность между сторонами конфликта, с момента обострения конфликта в начале октября, была достигнута 22 ноября при посредничестве Катара. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жители Газы возвращаются в свои дома, несмотря на сильные разрушения

Жители сектора Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Читать ria.ru в
ХАН-ЮНИС, 29 ноя - РИА Новости. Жители города Хан-Юнис в секторе Газа возвращаются в свои дома, несмотря на масштабные разрушения и отсутствия условий для жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Город Хан-Юнис подвергался массированным бомбардировкам со стороны Израиля с начала военной операции (7 октября). Некоторые кварталы полностью разрушены, включая жилые многоэтажные дома, мечети, школы и медучреждения. В зданиях, которые повреждены частично или не пострадали, отсутствует электричество и водоснабжение.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
«
"В начале войны мы покинули свои дома и отправились в школу для эвакуированных тоже в Хан-Юнисе. После вступления в силу перемирия мы вернулись и увидели этот ужас. В нашем квартале нет никаких условий для жизни", - рассказал РИА Новости житель города Набиль Абу Тоэми.
Некоторые семьи предпочли в дни перемирия жить на развалинах своих домов. Еду люди вынуждены готовить на кострах на улице. В некоторых местах ставят импровизированные палатки из подручных средств, чтобы укрываться от дождя.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Первая масштабная договоренность между сторонами конфликта, с момента обострения конфликта в начале октября, была достигнута 22 ноября при посредничестве Катара. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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