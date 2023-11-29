Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря
Гусев: Финляндия вряд ли откроет границы 13 декабря из-за желания угодить США
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение Финляндии закрыть границу с Россией - наглая и циничная провокация руководства страны, маловероятно, что 13 декабря все пропускные пункты откроют, заявил во вторник РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
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"Это абсолютно наглая и циничная провокация руководства Финляндии. Президент страны Саули Ниинистё смотрит в рот американцам и европейцам. Я полагаю, что он хочет бежать впереди паровоза, показывая коллективному Западу во главе с США, что Хельсинки солидарны с Западом в отношении России", - сказал Гусев.
Он подчеркнул, что Финляндия "мало вероятно" откроет все пропускные пункты 13 декабря.
Эксперт отметил, что ситуация с закрытием границ с Россией патовая и, прежде всего, для Финляндии, а такой курс "чреват большими последствиями" для нее.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.