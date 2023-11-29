https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html

Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря

Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря - РИА Новости, 29.11.2023

Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря

Решение Финляндии закрыть границу с Россией - наглая и циничная провокация руководства страны, маловероятно, что 13 декабря все пропускные пункты откроют,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:54

2023-11-29T09:54

2023-11-29T09:54

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саули ниинисте

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение Финляндии закрыть границу с Россией - наглая и циничная провокация руководства страны, маловероятно, что 13 декабря все пропускные пункты откроют, заявил во вторник РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". "Это абсолютно наглая и циничная провокация руководства Финляндии. Президент страны Саули Ниинистё смотрит в рот американцам и европейцам. Я полагаю, что он хочет бежать впереди паровоза, показывая коллективному Западу во главе с США, что Хельсинки солидарны с Западом в отношении России", - сказал Гусев. Он подчеркнул, что Финляндия "мало вероятно" откроет все пропускные пункты 13 декабря. Эксперт отметил, что ситуация с закрытием границ с Россией патовая и, прежде всего, для Финляндии, а такой курс "чреват большими последствиями" для нее. Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html

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в мире, россия, финляндия, москва, александр гусев (губернатор), дмитрий песков, саули ниинисте, российская академия наук, граница