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Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС - РИА Новости, 29.11.2023
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20:20 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/es-1912756043.html
Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС
Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС - РИА Новости, 29.11.2023
Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака опроверг слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном возвращении страны в ЕС, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:20
2023-11-29T20:20
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великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака опроверг слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном возвращении страны в ЕС, сообщает газета Guardian. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала выход Великобритании из Евросоюза ошибкой и заявила, что исправлять ее придется новому поколению. "Я постоянно говорю своим детям: "Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять". Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно", - сказала она изданию Politico на вопрос о потенциальном возвращении Британии в ЕС. "Именно благодаря полученным через Brexit свободам мы в настоящее время рассматриваем то, как усилить нашу миграционную систему. Именно благодаря полученным через Brexit свободам мы делаем так, что пациенты в Великобритании получают доступ к лекарствам быстрее… Наш премьер-министр выступал за Brexit до того, как это начало быть в его карьерных интересах, потому что он страстно в это верит. Мы очень сосредоточены на том, чтобы обеспечить успех (Brexit – ред.)", - приводит газета слова пресс-секретаря Сунака. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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в мире, великобритания, риши сунак, евросоюз
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Евросоюз
Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС

Пресс-секретарь Сунака: Британия сосредоточена на обеспечении успеха Brexit

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака опроверг слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном возвращении страны в ЕС, сообщает газета Guardian.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала выход Великобритании из Евросоюза ошибкой и заявила, что исправлять ее придется новому поколению. "Я постоянно говорю своим детям: "Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять". Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно", - сказала она изданию Politico на вопрос о потенциальном возвращении Британии в ЕС.
"Именно благодаря полученным через Brexit свободам мы в настоящее время рассматриваем то, как усилить нашу миграционную систему. Именно благодаря полученным через Brexit свободам мы делаем так, что пациенты в Великобритании получают доступ к лекарствам быстрее… Наш премьер-министр выступал за Brexit до того, как это начало быть в его карьерных интересах, потому что он страстно в это верит. Мы очень сосредоточены на том, чтобы обеспечить успех (Brexit – ред.)", - приводит газета слова пресс-секретаря Сунака.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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