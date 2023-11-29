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СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом - РИА Новости, 29.11.2023
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02:50 29.11.2023 (обновлено: 09:36 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/elka-1912518654.html
СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом
СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом
Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен президент США Джо Байден, сообщает столичное... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T02:50
2023-11-29T09:36
вашингтон (штат)
джо байден
сша
западная виргиния
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен президент США Джо Байден, сообщает столичное отделение телеканала CBS. "Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять", - сообщает телеканал.По данным телеканала, национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить. Планы по торжественному зажжению огней на дереве напротив Белого дома 30 ноября при этом сохраняются, говорится в сообщении. 12-метровую норвежскую ель привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца.
https://ria.ru/20231120/elka-1910568783.html
вашингтон (штат)
сша
западная виргиния
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вашингтон (штат), джо байден, сша, западная виргиния, в мире
Вашингтон (штат), Джо Байден, США, Западная Виргиния, В мире
СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом

CBS: ветер повалил главную елку Вашингтона перед зажжением на ней огней Байденом

© AP PhotoВетер повалил главную рождественскую елку Вашингтона
Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo
Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен президент США Джо Байден, сообщает столичное отделение телеканала CBS.
"Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить. Планы по торжественному зажжению огней на дереве напротив Белого дома 30 ноября при этом сохраняются, говорится в сообщении.
12-метровую норвежскую ель привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца.
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