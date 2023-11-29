https://ria.ru/20231129/elka-1912518654.html

СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом

СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом

Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен президент США Джо Байден, сообщает столичное... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T02:50

2023-11-29T02:50

2023-11-29T09:36

вашингтон (штат)

джо байден

сша

западная виргиния

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен президент США Джо Байден, сообщает столичное отделение телеканала CBS. "Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять", - сообщает телеканал.По данным телеканала, национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить. Планы по торжественному зажжению огней на дереве напротив Белого дома 30 ноября при этом сохраняются, говорится в сообщении. 12-метровую норвежскую ель привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца.

https://ria.ru/20231120/elka-1910568783.html

вашингтон (штат)

сша

западная виргиния

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вашингтон (штат), джо байден, сша, западная виргиния, в мире