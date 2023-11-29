https://ria.ru/20231129/elektrosnabzhenie-1912701785.html

Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения

Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023

Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения

Электроснабжение с утра восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, обесточенными остаются менее 34 тысяч человек после прошедшего шторма на юге России, сообщила РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:16

2023-11-29T17:16

2023-11-29T17:17

сильный шторм на черноморском побережье россии

евпатория

происшествия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крымэнерго

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Электроснабжение с утра восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, обесточенными остаются менее 34 тысяч человек после прошедшего шторма на юге России, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго". По данным МЧС Крыма на 13.00 (мск) без света в республике оставались 45 тысяч жителей. "По состоянию на 15.00 обесточенными остаются менее 34 тыс. абонентов в Симферопольском (12,1 тыс.), Сакском (6,4 тыс.), Черноморском (5,7 тыс.), Бахчисарайском (3,5 тыс.), Белогорском (1,3 тыс.) и других районах Крыма", – сообщили в компании. В среду с 10.00 до 15.00 энергетики восстановили электроснабжение в домах 16,8 тысячи человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ, отметили в компании. Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК "Крымэнерго" и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно. Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

евпатория

севастополь

республика крым

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сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго, республика крым