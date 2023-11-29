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Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023
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17:16 29.11.2023 (обновлено: 17:17 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/elektrosnabzhenie-1912701785.html
Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения
Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023
Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения
Электроснабжение с утра восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, обесточенными остаются менее 34 тысяч человек после прошедшего шторма на юге России, сообщила РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:16
2023-11-29T17:17
сильный шторм на черноморском побережье россии
евпатория
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Электроснабжение с утра восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, обесточенными остаются менее 34 тысяч человек после прошедшего шторма на юге России, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго". По данным МЧС Крыма на 13.00 (мск) без света в республике оставались 45 тысяч жителей. "По состоянию на 15.00 обесточенными остаются менее 34 тыс. абонентов в Симферопольском (12,1 тыс.), Сакском (6,4 тыс.), Черноморском (5,7 тыс.), Бахчисарайском (3,5 тыс.), Белогорском (1,3 тыс.) и других районах Крыма", – сообщили в компании. В среду с 10.00 до 15.00 энергетики восстановили электроснабжение в домах 16,8 тысячи человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ, отметили в компании. Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК "Крымэнерго" и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно. Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
евпатория
севастополь
республика крым
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сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго, республика крым
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Евпатория, Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крымэнерго, Республика Крым
Около 34 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения

"Крымэнерго": около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения

© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
Последствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Электроснабжение с утра восстановлено у 16,8 тысячи жителей Крыма, обесточенными остаются менее 34 тысяч человек после прошедшего шторма на юге России, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
По данным МЧС Крыма на 13.00 (мск) без света в республике оставались 45 тысяч жителей.
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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"По состоянию на 15.00 обесточенными остаются менее 34 тыс. абонентов в Симферопольском (12,1 тыс.), Сакском (6,4 тыс.), Черноморском (5,7 тыс.), Бахчисарайском (3,5 тыс.), Белогорском (1,3 тыс.) и других районах Крыма", – сообщили в компании.
В среду с 10.00 до 15.00 энергетики восстановили электроснабжение в домах 16,8 тысячи человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ, отметили в компании.
Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК "Крымэнерго" и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно.
Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииЕвпаторияПроисшествияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрымэнергоРеспублика Крым
 
 
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