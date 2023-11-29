https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912686550.html

Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику

Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику - РИА Новости, 29.11.2023

Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" требует в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, чтобы власти страны взяли под контроль переживающую рецессию... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:32

2023-11-29T16:32

2023-11-29T16:32

майя санду

молдавия

в мире

экономика

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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" требует в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, чтобы власти страны взяли под контроль переживающую рецессию экономику или ушли в отставку. "Правительство Майи Санду продолжает углублять экономическую пропасть, в которую погрузилась Молдавия. Нужно привлечь профессионалов и улучшить финансовый контроль, разработать сбалансированный бюджет, предотвратить ненужные займы и развивать свою экономику. А если власти это не под силу, она должна немедленно уйти", - говорится в заявлении партии. Оппозиция обращает внимание на "сумасшедшие темпы заимствований, рекордный дефицит бюджета, и все это - при полном отсутствии показателей экономического роста". "Экономика Молдавии погрузилась в рецессию. Растут только цены и долги. В финансовом секторе — полный провал. Сегодня страна просто живет за счет кредитов. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут", - отмечается в документе. Партия призвала власти республики к ответственному и прозрачному управлению экономикой и эффективному расходованию государственных средств. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html

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майя санду, молдавия, в мире, экономика