https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912686550.html
Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику
Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику - РИА Новости, 29.11.2023
Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" требует в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, чтобы власти страны взяли под контроль переживающую рецессию... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:32
2023-11-29T16:32
2023-11-29T16:32
майя санду
молдавия
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экономика
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" требует в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, чтобы власти страны взяли под контроль переживающую рецессию экономику или ушли в отставку. "Правительство Майи Санду продолжает углублять экономическую пропасть, в которую погрузилась Молдавия. Нужно привлечь профессионалов и улучшить финансовый контроль, разработать сбалансированный бюджет, предотвратить ненужные займы и развивать свою экономику. А если власти это не под силу, она должна немедленно уйти", - говорится в заявлении партии. Оппозиция обращает внимание на "сумасшедшие темпы заимствований, рекордный дефицит бюджета, и все это - при полном отсутствии показателей экономического роста". "Экономика Молдавии погрузилась в рецессию. Растут только цены и долги. В финансовом секторе — полный провал. Сегодня страна просто живет за счет кредитов. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут", - отмечается в документе. Партия призвала власти республики к ответственному и прозрачному управлению экономикой и эффективному расходованию государственных средств. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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майя санду, молдавия, в мире, экономика
Майя Санду, Молдавия, В мире, Экономика
Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику
Партия "Шанс" призвала власти Молдавии взять под контроль экономику
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" требует в заявлении, опубликованном в Telegram-канале
, чтобы власти страны взяли под контроль переживающую рецессию экономику или ушли в отставку.
«
"Правительство Майи Санду
продолжает углублять экономическую пропасть, в которую погрузилась Молдавия. Нужно привлечь профессионалов и улучшить финансовый контроль, разработать сбалансированный бюджет, предотвратить ненужные займы и развивать свою экономику. А если власти это не под силу, она должна немедленно уйти", - говорится в заявлении партии.
Оппозиция обращает внимание на "сумасшедшие темпы заимствований, рекордный дефицит бюджета, и все это - при полном отсутствии показателей экономического роста". "Экономика Молдавии погрузилась в рецессию. Растут только цены и долги. В финансовом секторе — полный провал. Сегодня страна просто живет за счет кредитов. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут", - отмечается в документе.
Партия призвала власти республики к ответственному и прозрачному управлению экономикой и эффективному расходованию государственных средств.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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