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В Кремле оценили состояние российской экономики - РИА Новости, 29.11.2023
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12:34 29.11.2023 (обновлено: 12:41 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912608682.html
В Кремле оценили состояние российской экономики
В Кремле оценили состояние российской экономики - РИА Новости, 29.11.2023
В Кремле оценили состояние российской экономики
Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:34
2023-11-29T12:41
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста - это факт, который невозможно не замечать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
В Кремле оценили состояние российской экономики

Песков: несмотря на рестрикции, российская экономика вышла на траекторию роста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста - это факт, который невозможно не замечать", - сказал Песков журналистам.
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