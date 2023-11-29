https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912608682.html

В Кремле оценили состояние российской экономики

В Кремле оценили состояние российской экономики - РИА Новости, 29.11.2023

В Кремле оценили состояние российской экономики

Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:34

2023-11-29T12:34

2023-11-29T12:41

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста - это факт, который невозможно не замечать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html

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россия, экономика, дмитрий песков