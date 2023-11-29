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Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ - РИА Новости, 29.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
12:49 29.11.2023 (обновлено: 12:57 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ege-1912616769.html
Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ
Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ - РИА Новости, 29.11.2023
Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ
Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного единого государственного экзамена на стенде Рособрнадзора на выставке-форуме "Россия", заявил глава... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:49
2023-11-29T12:57
общество
московская область (подмосковье)
москва
тамбовская область
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
выставка-форум "россия"
социальный навигатор
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного единого государственного экзамена на стенде Рособрнадзора на выставке-форуме "Россия", заявил глава ведомства Анзор Музаев. "На месяц 700 с лишним заявок, с учетом того, что у нас всего лишь 15 посадочных мест, мы видим, что у нас полная загрузка", - сказал Музаев журналистам. Он добавил, что Рособрнадзор в ближайшее время планирует сформировать окончательное расписание пробных ЕГЭ по всем предметам до 12 апреля. По словам Музаева, результаты за пробный экзамен можно получить в среднем за неделю, но главное - качество при проверке работы. "На сегодняшний день у нас уже десять экзаменов проведено в данном пункте, в них приняли участие около 200 учащихся 10-11 классов, в основном участники из Москвы и Московской области, был участник из Тамбовской области. Результаты получены по девяти дням экзаменов, свыше 80 баллов набрали семь участников, это два участника по предмету история, обществознание один человек, профильная математика один человек, информатика три человека", - подчеркнул глава Рособрнадзора. Он также выразил уверенность, что количество желающих принять участие в акции из других регионов РФ будет расти. Удалений и попыток списать на пробном экзамене не было, желающие сдать его приходят проверить свои знания, при этом, когда Рособрнадзор составляет портрет тех, кого удаляли с экзамена при проведении реального ЕГЭ - это выпускники с серьезными проблемами, низкими баллами по другим предметам, среди них практически нет отличников, заключил Музаев.
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907182938.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, тамбовская область, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Тамбовская область, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Выставка-форум "Россия", Социальный навигатор, СН_Образование
Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ

© РИА Новости / Кристина КормилицынаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного единого государственного экзамена на стенде Рособрнадзора на выставке-форуме "Россия", заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«
"На месяц 700 с лишним заявок, с учетом того, что у нас всего лишь 15 посадочных мест, мы видим, что у нас полная загрузка", - сказал Музаев журналистам.
Он добавил, что Рособрнадзор в ближайшее время планирует сформировать окончательное расписание пробных ЕГЭ по всем предметам до 12 апреля.
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По словам Музаева, результаты за пробный экзамен можно получить в среднем за неделю, но главное - качество при проверке работы.
"На сегодняшний день у нас уже десять экзаменов проведено в данном пункте, в них приняли участие около 200 учащихся 10-11 классов, в основном участники из Москвы и Московской области, был участник из Тамбовской области. Результаты получены по девяти дням экзаменов, свыше 80 баллов набрали семь участников, это два участника по предмету история, обществознание один человек, профильная математика один человек, информатика три человека", - подчеркнул глава Рособрнадзора.
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Он также выразил уверенность, что количество желающих принять участие в акции из других регионов РФ будет расти.
Удалений и попыток списать на пробном экзамене не было, желающие сдать его приходят проверить свои знания, при этом, когда Рособрнадзор составляет портрет тех, кого удаляли с экзамена при проведении реального ЕГЭ - это выпускники с серьезными проблемами, низкими баллами по другим предметам, среди них практически нет отличников, заключил Музаев.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваТамбовская областьАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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