https://ria.ru/20231129/ege-1912616769.html

Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ

Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ - РИА Новости, 29.11.2023

Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного ЕГЭ

Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного единого государственного экзамена на стенде Рособрнадзора на выставке-форуме "Россия", заявил глава... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:49

2023-11-29T12:49

2023-11-29T12:57

общество

московская область (подмосковье)

москва

тамбовская область

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

выставка-форум "россия"

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903658778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7734be9ae7b8f5d75f46be44c619e236.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 700 заявок подали выпускники на сдачу пробного единого государственного экзамена на стенде Рособрнадзора на выставке-форуме "Россия", заявил глава ведомства Анзор Музаев. "На месяц 700 с лишним заявок, с учетом того, что у нас всего лишь 15 посадочных мест, мы видим, что у нас полная загрузка", - сказал Музаев журналистам. Он добавил, что Рособрнадзор в ближайшее время планирует сформировать окончательное расписание пробных ЕГЭ по всем предметам до 12 апреля. По словам Музаева, результаты за пробный экзамен можно получить в среднем за неделю, но главное - качество при проверке работы. "На сегодняшний день у нас уже десять экзаменов проведено в данном пункте, в них приняли участие около 200 учащихся 10-11 классов, в основном участники из Москвы и Московской области, был участник из Тамбовской области. Результаты получены по девяти дням экзаменов, свыше 80 баллов набрали семь участников, это два участника по предмету история, обществознание один человек, профильная математика один человек, информатика три человека", - подчеркнул глава Рособрнадзора. Он также выразил уверенность, что количество желающих принять участие в акции из других регионов РФ будет расти. Удалений и попыток списать на пробном экзамене не было, желающие сдать его приходят проверить свои знания, при этом, когда Рособрнадзор составляет портрет тех, кого удаляли с экзамена при проведении реального ЕГЭ - это выпускники с серьезными проблемами, низкими баллами по другим предметам, среди них практически нет отличников, заключил Музаев.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907182938.html

https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html

https://ria.ru/20231107/ege-1907969545.html

московская область (подмосковье)

москва

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, тамбовская область, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование