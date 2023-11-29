https://ria.ru/20231129/dtp-1912662760.html

В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека - РИА Новости, 29.11.2023

В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает региональная... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:18

2023-11-29T15:18

2023-11-29T15:18

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, сегодня, 29 ноября, на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов водитель автомобиля, двигавшийся в сторону Серова, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся по маршруту из Североуральска в Екатеринбург. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля, в том числе 10-летний ребенок, погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди пассажиров рейсового автобуса пострадавших нет, все они направлены в Екатеринбург на ином транспорте.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область