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В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека - РИА Новости, 29.11.2023
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15:18 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/dtp-1912662760.html
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека - РИА Новости, 29.11.2023
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает региональная... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:18
2023-11-29T15:18
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, сегодня, 29 ноября, на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов водитель автомобиля, двигавшийся в сторону Серова, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся по маршруту из Североуральска в Екатеринбург. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля, в том числе 10-летний ребенок, погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди пассажиров рейсового автобуса пострадавших нет, все они направлены в Екатеринбург на ином транспорте.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Прокуратура: в Свердловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительной информации, сегодня, 29 ноября, на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов водитель автомобиля, двигавшийся в сторону Серова, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся по маршруту из Североуральска в Екатеринбург. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля, в том числе 10-летний ребенок, погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пассажиров рейсового автобуса пострадавших нет, все они направлены в Екатеринбург на ином транспорте.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская область
 
 
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