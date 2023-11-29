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Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США - РИА Новости, 29.11.2023
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Новое оружие России
 
22:02 29.11.2023 (обновлено: 22:35 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html
Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США
Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США - РИА Новости, 29.11.2023
Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США
Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:02
2023-11-29T22:35
новое оружие россии
технологии
сша
россия
москва
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek.Накануне информированный источник РИА Новости сообщил, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту."Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. В теории запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности", — указал Маккардл.Специалист признался, что, когда он впервые увидел российские статьи о мини-дронах, они показались ему пропагандой в духе "Звездных войн". Тем не менее он пересмотрел свою позицию, когда узнал, что в США также работали над аналогичным проектом, но не добились успехов.&quot;Считаю, что заявления Москвы вполне правдоподобны&quot;, — признал эксперт.В статье отмечается, что Россия извлекла уроки из опыта противника и активно наращивает производство собственных БПЛА.В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html
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технологии, сша, россия, москва, су-57
Новое оружие России, Технологии, США, Россия, Москва, Су-57
Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США

Newsweek: военного эксперта Маккардла удивили российские мини-дроны для Су-57

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek.
Накануне информированный источник РИА Новости сообщил, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.
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"Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. В теории запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности", — указал Маккардл.
Специалист признался, что, когда он впервые увидел российские статьи о мини-дронах, они показались ему пропагандой в духе "Звездных войн". Тем не менее он пересмотрел свою позицию, когда узнал, что в США также работали над аналогичным проектом, но не добились успехов.
«

"Считаю, что заявления Москвы вполне правдоподобны", — признал эксперт.

В статье отмечается, что Россия извлекла уроки из опыта противника и активно наращивает производство собственных БПЛА.
В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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