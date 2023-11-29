https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США

Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США - РИА Новости, 29.11.2023

Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США

Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:02

2023-11-29T22:02

2023-11-29T22:35

новое оружие россии

технологии

сша

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москва

су-57

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek.Накануне информированный источник РИА Новости сообщил, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту."Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. В теории запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности", — указал Маккардл.Специалист признался, что, когда он впервые увидел российские статьи о мини-дронах, они показались ему пропагандой в духе "Звездных войн". Тем не менее он пересмотрел свою позицию, когда узнал, что в США также работали над аналогичным проектом, но не добились успехов."Считаю, что заявления Москвы вполне правдоподобны", — признал эксперт.В статье отмечается, что Россия извлекла уроки из опыта противника и активно наращивает производство собственных БПЛА.В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

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технологии, сша, россия, москва, су-57