Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США
Newsweek: военного эксперта Маккардла удивили российские мини-дроны для Су-57
© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили способности российских мини-дронов, пишет журнал Newsweek.
Накануне информированный источник РИА Новости сообщил, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.
"Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. В теории запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности", — указал Маккардл.
Специалист признался, что, когда он впервые увидел российские статьи о мини-дронах, они показались ему пропагандой в духе "Звездных войн". Тем не менее он пересмотрел свою позицию, когда узнал, что в США также работали над аналогичным проектом, но не добились успехов.
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"Считаю, что заявления Москвы вполне правдоподобны", — признал эксперт.
В статье отмечается, что Россия извлекла уроки из опыта противника и активно наращивает производство собственных БПЛА.
В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
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