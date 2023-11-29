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Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС
Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2023
Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС
Украинские войска запускают беспилотники-разведчики к Запорожской АЭС, но они устраняются силами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:45
2023-11-29T14:45
2023-11-29T15:01
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
евгений балицкий
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска запускают беспилотники-разведчики к Запорожской АЭС, но они устраняются силами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в среду в эфире телеканала "Россия 24".Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что беспокойств, связанных с состоянием блоков АЭС, сегодня нет, по территории станции в последнее время "прилетов" не было. "По Энергодару особенно не бьют сейчас. Бьют по инфраструктуре, в основном по периферии атомной станции. По самой станции "прилетов" у нас не фиксируется. Дроны летают, но не камикадзе, а дроны-разведчики, которые мы, естественно, РЭБом и физически устраняем", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Запорожская область, Энергодар
Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС
Балицкий: ПВО и РЭБ сбивают летящие к Запорожской АЭС дроны-разведчики ВСУ