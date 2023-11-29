https://ria.ru/20231129/drony-1912652366.html

Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС

Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2023

Балицкий рассказал о работе ПВО и РЭБ против украинских БПЛА в районе ЗАЭС

Украинские войска запускают беспилотники-разведчики к Запорожской АЭС, но они устраняются силами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:45

2023-11-29T14:45

2023-11-29T15:01

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска запускают беспилотники-разведчики к Запорожской АЭС, но они устраняются силами радиоэлектронной борьбы и ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в среду в эфире телеканала "Россия 24".Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что беспокойств, связанных с состоянием блоков АЭС, сегодня нет, по территории станции в последнее время "прилетов" не было. "По Энергодару особенно не бьют сейчас. Бьют по инфраструктуре, в основном по периферии атомной станции. По самой станции "прилетов" у нас не фиксируется. Дроны летают, но не камикадзе, а дроны-разведчики, которые мы, естественно, РЭБом и физически устраняем", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, энергодар