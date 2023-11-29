https://ria.ru/20231129/draka-1912773145.html

Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным

Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным - РИА Новости, 29.11.2023

Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным

Семья Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, просит Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии оказать содействие американцу, которого ударил по РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:23

2023-11-29T22:23

2023-11-29T22:23

россия

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

онк

происшествия

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Семья Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, просит Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии оказать содействие американцу, которого ударил по лицу другой заключенный, сообщил РИА Новости его брат Дэвид Уилан. Зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина ранее сообщила, что к ним не поступало обращений в связи с инцидентом ни от Уилана, ни от его представителей. "Несмотря на то что замглавы ОНК выступила и сказала, что Пол не просил у них помощи, мы бы хотели, чтобы она была оказана, и попросили бы о ней, если бы смогли", - сказал Дэвид Уилан. Он рассказал, что пытался отправить запрос через сайт ОНК, но тот, по его словам, оказался "деактивирован" вместе с электронной почтой. Брат американца пробует зарегистрироваться в социальной сети "ВКонтакте", чтобы списаться с правозащитниками, но пока это у него не получается. Семья, по его словам, попросила провести проверку случившегося прокурора и омбудсмена Мордовии. Пресс-служба УФСИН России по Мордовии ранее сообщила, что назначила проверку после того, как другой осужденный во время ссоры на бытовой почве нанес Уилану "удар рукой в область левой стороны лица". Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.

https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html

https://ria.ru/20231025/uilan-1905120816.html

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россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), онк, происшествия