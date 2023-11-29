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Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным - РИА Новости, 29.11.2023
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22:23 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/draka-1912773145.html
Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным
Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным - РИА Новости, 29.11.2023
Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным
Семья Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, просит Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии оказать содействие американцу, которого ударил по РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:23
2023-11-29T22:23
россия
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
онк
происшествия
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Семья Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, просит Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии оказать содействие американцу, которого ударил по лицу другой заключенный, сообщил РИА Новости его брат Дэвид Уилан. Зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина ранее сообщила, что к ним не поступало обращений в связи с инцидентом ни от Уилана, ни от его представителей. "Несмотря на то что замглавы ОНК выступила и сказала, что Пол не просил у них помощи, мы бы хотели, чтобы она была оказана, и попросили бы о ней, если бы смогли", - сказал Дэвид Уилан. Он рассказал, что пытался отправить запрос через сайт ОНК, но тот, по его словам, оказался "деактивирован" вместе с электронной почтой. Брат американца пробует зарегистрироваться в социальной сети "ВКонтакте", чтобы списаться с правозащитниками, но пока это у него не получается. Семья, по его словам, попросила провести проверку случившегося прокурора и омбудсмена Мордовии. Пресс-служба УФСИН России по Мордовии ранее сообщила, что назначила проверку после того, как другой осужденный во время ссоры на бытовой почве нанес Уилану "удар рукой в область левой стороны лица". Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html
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россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), онк, происшествия
Россия, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОНК, Происшествия
Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным

Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после драки с заключенным

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Семья Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, просит Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии оказать содействие американцу, которого ударил по лицу другой заключенный, сообщил РИА Новости его брат Дэвид Уилан.
Зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина ранее сообщила, что к ним не поступало обращений в связи с инцидентом ни от Уилана, ни от его представителей.
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"Несмотря на то что замглавы ОНК выступила и сказала, что Пол не просил у них помощи, мы бы хотели, чтобы она была оказана, и попросили бы о ней, если бы смогли", - сказал Дэвид Уилан.
Он рассказал, что пытался отправить запрос через сайт ОНК, но тот, по его словам, оказался "деактивирован" вместе с электронной почтой. Брат американца пробует зарегистрироваться в социальной сети "ВКонтакте", чтобы списаться с правозащитниками, но пока это у него не получается.
Семья, по его словам, попросила провести проверку случившегося прокурора и омбудсмена Мордовии.
Пресс-служба УФСИН России по Мордовии ранее сообщила, что назначила проверку после того, как другой осужденный во время ссоры на бытовой почве нанес Уилану "удар рукой в область левой стороны лица".
Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
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