https://ria.ru/20231129/draka-1912741529.html

На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии

На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии - РИА Новости, 29.11.2023

На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту размещения видео издевательства над девушкой в общежитии, сообщила журналистам помощник прокурора региона... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:15

2023-11-29T19:15

2023-11-29T19:15

происшествия

алтайский край

алейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту размещения видео издевательства над девушкой в общежитии, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В сети Интернет размещена видеозапись, в которой присутствуют сцены насилия по отношению к подростку. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку", - говорится в сообщении. На предоставленных прокуратурой журналистам кадрах видно, как девушки-подростки морально издеваются над своей соседкой по комнате, а потом одна из участниц конфликта бьет ее по голове.

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912307052.html

алтайский край

алейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, алейск