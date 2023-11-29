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На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии - РИА Новости, 29.11.2023
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19:15 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/draka-1912741529.html
На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии
На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии - РИА Новости, 29.11.2023
На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии
Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту размещения видео издевательства над девушкой в общежитии, сообщила журналистам помощник прокурора региона... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:15
2023-11-29T19:15
происшествия
алтайский край
алейск
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту размещения видео издевательства над девушкой в общежитии, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В сети Интернет размещена видеозапись, в которой присутствуют сцены насилия по отношению к подростку. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку", - говорится в сообщении. На предоставленных прокуратурой журналистам кадрах видно, как девушки-подростки морально издеваются над своей соседкой по комнате, а потом одна из участниц конфликта бьет ее по голове.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, алейск
Происшествия, Алтайский край, Алейск
На Алтае проведут проверку после издевательств над девушкой в общежитии

Прокуратура Алтая проведет проверку видео издевательств над девушкой в общежитии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту размещения видео издевательства над девушкой в общежитии, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"В сети Интернет размещена видеозапись, в которой присутствуют сцены насилия по отношению к подростку. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку", - говорится в сообщении.
На предоставленных прокуратурой журналистам кадрах видно, как девушки-подростки морально издеваются над своей соседкой по комнате, а потом одна из участниц конфликта бьет ее по голове.
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ПроисшествияАлтайский крайАлейск
 
 
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