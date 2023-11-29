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Курс доллара снизился до 89,08 рубля
Курс доллара снизился до 89,08 рубля - РИА Новости, 29.11.2023
Курс доллара снизился до 89,08 рубля
Курс рубля в начале торгов среды повышается к доллару и евро, стабилизируется к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 89,08 рубля,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:25
2023-11-29T07:25
2023-11-29T07:25
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды повышается к доллару и евро, стабилизируется к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 89,08 рубля, европейской – до 98,07 рубля, китайской – стабилен около 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 36 копеек - до 89,08 рубля, евро – на 13 копеек, до 98,07 рубля, юаня – не меняется около 12,48 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара снизился до 89,08 рубля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже снизился до 89,08 рубля
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды повышается к доллару и евро, стабилизируется к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 89,08 рубля, европейской – до 98,07 рубля, китайской – стабилен около 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 36 копеек - до 89,08 рубля, евро – на 13 копеек, до 98,07 рубля, юаня – не меняется около 12,48 рубля.