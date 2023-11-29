https://ria.ru/20231129/dollar-1912531017.html

Курс доллара снизился до 89,08 рубля

Курс доллара снизился до 89,08 рубля - РИА Новости, 29.11.2023

Курс доллара снизился до 89,08 рубля

Курс рубля в начале торгов среды повышается к доллару и евро, стабилизируется к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 89,08 рубля,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:25

2023-11-29T07:25

2023-11-29T07:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды повышается к доллару и евро, стабилизируется к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 89,08 рубля, европейской – до 98,07 рубля, китайской – стабилен около 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 36 копеек - до 89,08 рубля, евро – на 13 копеек, до 98,07 рубля, юаня – не меняется около 12,48 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика