Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России поселка Артемовское в ДНР
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
Этот поселок расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае этого года.
Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, противник потерял:
- до 250 военнослужащих;
- пять танков;
- 12 автомобилей;
- самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США;
- две гаубицы Д-30 и одну Д-20;
- боевую машину РСЗО "Град";
- станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD";
- склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
В среду утром министерство также сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт к северу от Артемовска.
Помимо этого, накануне российские войска заняли более выгодные позиции возле этого города, уничтожив до 135 солдат ВСУ.