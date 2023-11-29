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Российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.11.2023 (обновлено: 15:00 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/dnr-1912643436.html
Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023
Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:08
2023-11-29T15:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, противник потерял:В среду утром министерство также сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт к северу от Артемовска.Помимо этого, накануне российские войска заняли более выгодные позиции возле этого города, уничтожив до 135 солдат ВСУ.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
россия
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России поселка Артемовское в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.

Этот поселок расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае этого года.

Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.
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Как уточнили в Минобороны, противник потерял:
  • до 250 военнослужащих;
  • пять танков;
  • 12 автомобилей;
  • самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США;
  • две гаубицы Д-30 и одну Д-20;
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD";
  • склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
В среду утром министерство также сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт к северу от Артемовска.
Помимо этого, накануне российские войска заняли более выгодные позиции возле этого города, уничтожив до 135 солдат ВСУ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска России
 
 
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