https://ria.ru/20231129/dnr-1912643436.html

Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023

Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:08

2023-11-29T15:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке министерства обороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, противник потерял:В среду утром министерство также сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт к северу от Артемовска.Помимо этого, накануне российские войска заняли более выгодные позиции возле этого города, уничтожив до 135 солдат ВСУ.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии