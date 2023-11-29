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Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/desant-1912526824.html
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 29.11.2023
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:06
2023-11-29T06:06
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотников выявили украинский опорный пункт, после чего артиллерия нанесла удар по пехоте противника. На штурм опорного пункта выдвинулись отряды ивановских десантников на БМД при поддержке танка.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772421.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотников выявили украинский опорный пункт, после чего артиллерия нанесла удар по пехоте противника. На штурм опорного пункта выдвинулись отряды ивановских десантников на БМД при поддержке танка.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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