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Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 29.11.2023
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:06
2023-11-29T06:06
2023-11-29T06:06
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотников выявили украинский опорный пункт, после чего артиллерия нанесла удар по пехоте противника. На штурм опорного пункта выдвинулись отряды ивановских десантников на БМД при поддержке танка.
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - сообщили в МО РФ.
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотников выявили украинский опорный пункт, после чего артиллерия нанесла удар по пехоте противника. На штурм опорного пункта выдвинулись отряды ивановских десантников на БМД при поддержке танка.