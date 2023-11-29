https://ria.ru/20231129/desant-1912526824.html

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 29.11.2023

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ вблизи Артемовска

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T06:06

2023-11-29T06:06

2023-11-29T06:06

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

вооруженные силы украины

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в мире

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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотников выявили украинский опорный пункт, после чего артиллерия нанесла удар по пехоте противника. На штурм опорного пункта выдвинулись отряды ивановских десантников на БМД при поддержке танка.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772421.html

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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире