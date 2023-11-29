https://ria.ru/20231129/depozity-1912712932.html

Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года

Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года - РИА Новости, 29.11.2023

Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года

Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:45

2023-11-29T17:45

2023-11-29T17:45

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в октябре по сравнению с сентябрем традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5% - до 26,8 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с февраля 2008 года, когда объем депозитов составлял 26,1 миллиарда долларов. Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 2%, до 14,7 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня 2017 года. В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% - до 41,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230909/yuani-1895134043.html

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2023

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центральный банк рф (цб рф), экономика