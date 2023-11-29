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Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года - РИА Новости, 29.11.2023
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17:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/depozity-1912712932.html
Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года
Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года - РИА Новости, 29.11.2023
Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года
Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:45
2023-11-29T17:45
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в октябре по сравнению с сентябрем традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5% - до 26,8 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с февраля 2008 года, когда объем депозитов составлял 26,1 миллиарда долларов. Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 2%, до 14,7 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня 2017 года. В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% - до 41,6 миллиарда долларов.
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года

Валютные депозиты россиян достигли минимальных с февраля 2008 года $26,8 млрд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в октябре по сравнению с сентябрем традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5% - до 26,8 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с февраля 2008 года, когда объем депозитов составлял 26,1 миллиарда долларов.
Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 2%, до 14,7 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня 2017 года.
В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% - до 41,6 миллиарда долларов.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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