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Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия - РИА Новости, 29.11.2023
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:47
2023-11-29T21:47
2023-11-29T21:48
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики. "Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи отправили аграрии Дагестана в зону СВО… Прямо с площади Махачкалы "Камазы" с гуманитарной помощью выехали на территорию, где российские бойцы на передовой защищают интересы родной страны", – говорится в сообщении. В составе груза мясо, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое. Также в этот день семьям погибших участников спецоперации в Дагестане передали продуктовые наборы.
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html
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махачкала, республика дагестан, общество
Надежные люди, Махачкала, Республика Дагестан, Общество
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия