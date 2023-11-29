https://ria.ru/20231129/dagestan-1912768087.html

Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия

Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия - РИА Новости, 29.11.2023

Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия

Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:47

2023-11-29T21:47

2023-11-29T21:48

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общество

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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики. "Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи отправили аграрии Дагестана в зону СВО… Прямо с площади Махачкалы "Камазы" с гуманитарной помощью выехали на территорию, где российские бойцы на передовой защищают интересы родной страны", – говорится в сообщении. В составе груза мясо, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое. Также в этот день семьям погибших участников спецоперации в Дагестане передали продуктовые наборы.

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html

https://ria.ru/20231129/pryaniki-1912666466.html

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махачкала, республика дагестан, общество