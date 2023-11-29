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Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия - РИА Новости, 29.11.2023
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21:47 29.11.2023 (обновлено: 21:48 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/dagestan-1912768087.html
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия - РИА Новости, 29.11.2023
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:47
2023-11-29T21:48
надежные люди
махачкала
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики. "Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи отправили аграрии Дагестана в зону СВО… Прямо с площади Махачкалы "Камазы" с гуманитарной помощью выехали на территорию, где российские бойцы на передовой защищают интересы родной страны", – говорится в сообщении. В составе груза мясо, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое. Также в этот день семьям погибших участников спецоперации в Дагестане передали продуктовые наборы.
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html
https://ria.ru/20231129/pryaniki-1912666466.html
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махачкала, республика дагестан, общество
Надежные люди, Махачкала, Республика Дагестан, Общество
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия

Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Дагестанские аграрии отправили военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 26 тонн гуманитарной помощи, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.
"Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи отправили аграрии Дагестана в зону СВО… Прямо с площади Махачкалы "Камазы" с гуманитарной помощью выехали на территорию, где российские бойцы на передовой защищают интересы родной страны", – говорится в сообщении.
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В составе груза мясо, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое.
Также в этот день семьям погибших участников спецоперации в Дагестане передали продуктовые наборы.
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