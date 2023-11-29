https://ria.ru/20231129/dagestan-1912693078.html

В Дагестане наказали родителей подростка, вымогавшего деньги у ребенка

В Дагестане наказали родителей подростка, вымогавшего деньги у ребенка - РИА Новости, 29.11.2023

В Дагестане наказали родителей подростка, вымогавшего деньги у ребенка

Родители подростка, который бил ребенка в школе в дагестанском Хасавюрте и требовал от него деньги, а также родители снимавшего это на видео парня привлечены к... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:52

2023-11-29T16:52

2023-11-29T16:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Родители подростка, который бил ребенка в школе в дагестанском Хасавюрте и требовал от него деньги, а также родители снимавшего это на видео парня привлечены к административной ответственности, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики. Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах подросток бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот “до завтра бабки” не принесет. Снимал видео другой подросток, который смеялся за кадром, но при этом просил не бить “пацанчика”. “Родители подозреваемого и снимавшего видео привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ (“Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей”)”, – говорится в сообщении. По данным МВД, 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию шкалы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысячи рублей за то, что тот испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу. Видео снимал ученик 8 класса этой школы. В администрации Хасавюрта ранее сообщили, что в школе назначена служебная проверка, а допустившие инцидент должностные лица будут привлечены к ответственности. В мэрии уточнили РИА Новости, что подросток на видео – студент местного колледжа. Проверку также проводит следственное управление СК РФ по республике.

https://ria.ru/20231129/shkola-1912648706.html

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан