https://ria.ru/20231129/cyberday-1912703136.html

Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково"

Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково" - РИА Новости, 29.11.2023

Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково"

Ведущие эксперты Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти расскажут о рынке... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:19

2023-11-29T17:19

2023-11-29T20:00

технологии

россия

артем сычев

сколково

фонд "сколково"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912697905_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_7b351d66d939fd8e3558a2f20e39fb64.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ведущие эксперты Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти расскажут о рынке средств защиты информации, импортозамещении и регуляторике, а также о новых технологиях в области информационной безопасности (ИБ) в рамках Skolkovo CyberDay 2023 (Сколково КиберДэй 2023), сообщает пресс-служба Фонда "Сколково". Мероприятие пройдет с 8 по 9 декабря в Технопарке "Сколково". Программа Skolkovo CyberDay 2023 объединяет сразу несколько форматов. Помимо конференции, в рамках мероприятия пройдет демо-день Минцифры России с презентацией новых решений по кибербезопасности от резидентов "Сколково", встреча на тему неочевидных успехов развития ИБ-продуктов, круглый стол, посвященный управлению ESG-воздействием цифровых решений, а также короткие сессии по различным направлениям индустрии информационной безопасности, говорится в сообщении. Основными целями мероприятия станут освещение новых требований регуляторов по информационной безопасности; обмен опытом и получения знаний для создания и развития продуктов ИБ; привлечение инвесторов и заказчиков; разбор кейсов Заказчиков по средствам защиты информации и на примере решений резидентов Киберхаба "Сколково", пояснили в пресс-службе. "Skolkovo CyberDay проводится в седьмой раз. Совместно с Минцифры России "Сколково" организовывает не просто конференцию по кибербезопасности, а предоставляет площадку для эффективного взаимодействия лидеров рынка, представителей государства и технологических стартапов. Мероприятие дает возможность поделиться опытом разработки ИБ-продуктов, найти поставщиков готовых решений, узнать о требованиях регуляторов к информационной безопасности продуктов и познакомиться с потенциальным партнером, инвестором или заказчиком. Обеспечение кибербезопасности всегда являлось одной из первоочередных задач, поэтому необходимо понять, куда движется отрасль и какие меры поддержки со стороны государства и бизнеса помогут развитию индустрии кибербезопасности", — приводятся в сообщении слова руководителя Киберхаба Фонда "Сколково" Игоря Бирюкова. За шесть лет на Skolkovo CyberDay выступили более 150 спикеров, а количество участников превысило 4,5 тысячи человек. Среди ключевых спикеров в этом году Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК "Солар", Артем Сычев, первый заместитель генерального директора Ростех — Информационная безопасность, Роман Шапиро, руководитель департамента информационной безопасности АО "Почта России".

https://ria.ru/20231129/grant-1912650783.html

https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, артем сычев, сколково, фонд "сколково"