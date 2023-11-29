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Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково" - РИА Новости, 29.11.2023
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17:19 29.11.2023 (обновлено: 20:00 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/cyberday-1912703136.html
Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково"
Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково" - РИА Новости, 29.11.2023
Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково"
Ведущие эксперты Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти расскажут о рынке... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:19
2023-11-29T20:00
технологии
россия
артем сычев
сколково
фонд "сколково"
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ведущие эксперты Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти расскажут о рынке средств защиты информации, импортозамещении и регуляторике, а также о новых технологиях в области информационной безопасности (ИБ) в рамках Skolkovo CyberDay 2023 (Сколково КиберДэй 2023), сообщает пресс-служба Фонда "Сколково". Мероприятие пройдет с 8 по 9 декабря в Технопарке "Сколково". Программа Skolkovo CyberDay 2023 объединяет сразу несколько форматов. Помимо конференции, в рамках мероприятия пройдет демо-день Минцифры России с презентацией новых решений по кибербезопасности от резидентов "Сколково", встреча на тему неочевидных успехов развития ИБ-продуктов, круглый стол, посвященный управлению ESG-воздействием цифровых решений, а также короткие сессии по различным направлениям индустрии информационной безопасности, говорится в сообщении. Основными целями мероприятия станут освещение новых требований регуляторов по информационной безопасности; обмен опытом и получения знаний для создания и развития продуктов ИБ; привлечение инвесторов и заказчиков; разбор кейсов Заказчиков по средствам защиты информации и на примере решений резидентов Киберхаба "Сколково", пояснили в пресс-службе. "Skolkovo CyberDay проводится в седьмой раз. Совместно с Минцифры России "Сколково" организовывает не просто конференцию по кибербезопасности, а предоставляет площадку для эффективного взаимодействия лидеров рынка, представителей государства и технологических стартапов. Мероприятие дает возможность поделиться опытом разработки ИБ-продуктов, найти поставщиков готовых решений, узнать о требованиях регуляторов к информационной безопасности продуктов и познакомиться с потенциальным партнером, инвестором или заказчиком. Обеспечение кибербезопасности всегда являлось одной из первоочередных задач, поэтому необходимо понять, куда движется отрасль и какие меры поддержки со стороны государства и бизнеса помогут развитию индустрии кибербезопасности", — приводятся в сообщении слова руководителя Киберхаба Фонда "Сколково" Игоря Бирюкова. За шесть лет на Skolkovo CyberDay выступили более 150 спикеров, а количество участников превысило 4,5 тысячи человек. Среди ключевых спикеров в этом году Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК "Солар", Артем Сычев, первый заместитель генерального директора Ростех — Информационная безопасность, Роман Шапиро, руководитель департамента информационной безопасности АО "Почта России".
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технологии, россия, артем сычев, сколково, фонд "сколково"
Технологии, Россия, Артем Сычев, Сколково, Фонд "Сколково"

Эксперты ИБ поделятся своим опытом на CyberDay 2023 в "Сколково"

© Фото : пресс-службы Фонда "Сколково"Конференция по кибербезопасности CyberDay в Сколково
Конференция по кибербезопасности CyberDay в Сколково - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-службы Фонда "Сколково"
Конференция по кибербезопасности CyberDay в Сколково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ведущие эксперты Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) совместно с представителями Минцифры, отраслевых компаний и органов власти расскажут о рынке средств защиты информации, импортозамещении и регуляторике, а также о новых технологиях в области информационной безопасности (ИБ) в рамках Skolkovo CyberDay 2023 (Сколково КиберДэй 2023), сообщает пресс-служба Фонда "Сколково".
Мероприятие пройдет с 8 по 9 декабря в Технопарке "Сколково".
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Программа Skolkovo CyberDay 2023 объединяет сразу несколько форматов. Помимо конференции, в рамках мероприятия пройдет демо-день Минцифры России с презентацией новых решений по кибербезопасности от резидентов "Сколково", встреча на тему неочевидных успехов развития ИБ-продуктов, круглый стол, посвященный управлению ESG-воздействием цифровых решений, а также короткие сессии по различным направлениям индустрии информационной безопасности, говорится в сообщении.
Основными целями мероприятия станут освещение новых требований регуляторов по информационной безопасности; обмен опытом и получения знаний для создания и развития продуктов ИБ; привлечение инвесторов и заказчиков; разбор кейсов Заказчиков по средствам защиты информации и на примере решений резидентов Киберхаба "Сколково", пояснили в пресс-службе.
"Skolkovo CyberDay проводится в седьмой раз. Совместно с Минцифры России "Сколково" организовывает не просто конференцию по кибербезопасности, а предоставляет площадку для эффективного взаимодействия лидеров рынка, представителей государства и технологических стартапов. Мероприятие дает возможность поделиться опытом разработки ИБ-продуктов, найти поставщиков готовых решений, узнать о требованиях регуляторов к информационной безопасности продуктов и познакомиться с потенциальным партнером, инвестором или заказчиком. Обеспечение кибербезопасности всегда являлось одной из первоочередных задач, поэтому необходимо понять, куда движется отрасль и какие меры поддержки со стороны государства и бизнеса помогут развитию индустрии кибербезопасности", — приводятся в сообщении слова руководителя Киберхаба Фонда "Сколково" Игоря Бирюкова.
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27 ноября, 14:28
За шесть лет на Skolkovo CyberDay выступили более 150 спикеров, а количество участников превысило 4,5 тысячи человек. Среди ключевых спикеров в этом году Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК "Солар", Артем Сычев, первый заместитель генерального директора Ростех — Информационная безопасность, Роман Шапиро, руководитель департамента информационной безопасности АО "Почта России".
 
ТехнологииРоссияАртем СычевСколковоФонд "Сколково"
 
 
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