https://ria.ru/20231129/chekhiya-1912524633.html

СМИ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости

СМИ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии рассматривает вопрос о замораживании в рамках национальных санкций очередных, принадлежащих России, объектов... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:14

2023-11-29T05:14

2023-11-29T05:14

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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии рассматривает вопрос о замораживании в рамках национальных санкций очередных, принадлежащих России, объектов недвижимости в дополнение примерно к 70 предыдущим объектам, решение о введении санкций в отношении которых кабмин Чехии принял 15 ноября, сообщило во вторник вечером Чешское ТВ (ЧТВ). Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской госсобственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Как сообщило агентство ЧТК, часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована. "Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями. Две недели назад правительство ввело санкции против компании (ФГУП "Госзагрансобственность" - ред.), контролирующей десятки объектов недвижимости РФ в Чехии", - говорится в сообщении ЧТВ. По данным ЧТВ, эксперты ФАУ заинтересовались отелем Ulrika в Карловых Варах, который, как утверждается, контролируется компанией "Связьинвестнефтехим" из Республики Татарстан, которая также, по утверждению Чешкского ТВ, владеет долей в нефтяной компании "Татнефть". Там же отмечается, что чиновники ФАУ также анализируют ситуацию с российской госкомпанией "Медицинский центр", которая, как утверждает Чешское ТВ, владеет в Карловых Варах гостиницей "Московский двор". После вхождения Крыма в состав России данная компания начала работать на этом полуострове, добавляется в сообщении ЧТВ, при этом телеканал ссылается на некий "документ", имеющийся в распоряжении ФАУ. Все лица и компании, которые внесены в Чехии в национальный санкционный список, власти республики предлагают также внести в санкционный список ЕС. "Но ЕС еще не принял решения по этому поводу", - сообщило ЧТВ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что, начиная с 2022 года, недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231116/sobstvennost-1909845995.html

https://ria.ru/20231116/peskov-1909800114.html

https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html

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чехия

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россия, чехия, украина, ян липавский, мария захарова, антон силуанов, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика